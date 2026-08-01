Siete personas murieron, entre ellos tres menores, por el choque frontal entre un camión y un auto ocurrido este viernes en la ruta provincial 192, entre el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz y la localidad de Torres.

Fuentes policiales informaron que un rodado Mercedes Benz, conducido por un joven de 22 años y en el que viajaba un hombre de 53 años, colisionó de frente contra un Chevrolet Chevette, donde circulaban unos ocho ocupantes, a la altura del kilómetro 122.

Como consecuencia del fuerte impacto, murieron tres niños y cuatro adultos, al tiempo que el sobreviviente, Ignacio Sobot, de 21 años, fue derivado de emergencia a un hospital de la zona por heridas de consideración y permanecía internado con pronóstico reservado.

Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Moreira (32), Tamara Alverneque (35), Ludmila Fredes (20), Santiago Fredes (19), Milagros Moreira (15), Josefina Moreira (12) y Martín Moreira (10).

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El conductor del camíón -Juan Bautista Rodríguez- y su acompañante -Mariano Humberto Sandi- resultaron ilesos.

Personal médico concurrió al lugar y constató los decesos, mientras que se interrumpió parcialmente el tránsito en la ruta para los análisis de rigor efectuados por peritos de la Policía Científica de Campana.

El fiscal Matías Nogueira, de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, intervino en el caso y lo caratuló como homicidio culposo.

Además, ordenó la realización de las autopsias con horario a definir en la Morgue de Policía de Campana.