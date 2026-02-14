Una tragedia tuvo lugar este viernes en la Ruta Nacional 22, cuando un joven que circulaba en moto fue arrollado por un camión en el área de la colectora norte, en el tramo que conecta General Enrique Godoy e Ingeniero Huergo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19 en el sector conocido como Tres Puentes. La víctima todavía no fue identificada oficialmente, en el lugar intervinieron efectivos policiales y personal de Fiscalía para iniciar con la investigación y pericias correspondientes para establecer responsabilidades.

Los hechos

El siniestro tuvo lugar cuando el camión marca Iveco que circulaba en sentido este-oeste desde General Enrique Godoy hacia Ingeniero Huergo realizó un giro cerrado para ingresar a un camino rural que conduce a una planta de empaque.

En esa maniobra, el conductor del vehículo mayor -que se trasladaba sin carga- no habría advertido la presencia del motociclista. El conductor de la moto tampoco observó la maniobra del camión, lo que provocó el siniestro fatal.

Puede interesarte

Según informó LCR, el movimiento de acoplado del camión arrolló al motociclista con las ruedas duales traseras. El camión no trasladaba carga en el chasis ni en el acoplado, sin embargo no notó la presencia del motociclista.

Según se informó, la víctima fatal es un joven, aunque todavía no fue identificado de forma oficial.

En el lugar trabajó el personal de la Subcomisaría 65 de General Enrique Godoy, el Gabinete de Criminalística y la fiscalía para lograr la identificación de la víctima fatal y a su vez establecer la mecánica del siniestro.