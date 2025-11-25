Un video se viralizó en las últimas horas en el que se muestra a un camión que casi provoca una tragedia tras perder el control, despistarse y cruzarse de carril.

El hecho se produjo días atrás cuando un automovilista registró el momento en el que el conductor de un camión, de la empresa Andreani, perdió el control, despistó, cruzó de carril y casi choca de frente con otro vehículo de gran porte que venía de la mano contraria.

CASI VUELCA EN LA RUTA 3 🔺



🛤️Tras el temporal de viento y arena, una vecina de Santa Cruz denunció en redes el crítico estado de la Ruta 3 en Tres Cerros.



🔻El camionero logró una maniobra clave que evitó una tragedia. Mientras que la vecina pidió una intervención urgente. pic.twitter.com/5QuMnVNypk — Alerta Digital (@alerta_digital_) November 25, 2025

Según usuarios de redes sociales, el caso ocurrió sobre la Ruta 3, cerca de la ciudad de Tres Cerros, en Santa Cruz, y denuncian que el accionar del camionero podría estar ligado al mal estado del camino.

En el lugar, según supo la Agencia Noticias Argentinas, trabajó personal de la División Unidad Operativa Tres Cerros, que atendió al conductor y realizó el operativo en la zona.