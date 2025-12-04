El viaje nocturno de un micro de tour de compras terminó convertido en una escena de emergencia que desbarató un intento de tráfico de cocaína en plena Ruta Nacional 34, en jurisdicción de Ceres. Todo comenzó cuando dos pasajeros bolivianos, que habían abordado la unidad en Orán rumbo a Buenos Aires, empezaron a mostrar señales de un malestar que pronto revelaría su verdadera causa.

A la altura de Ceres, personal de Gendarmería Nacional detuvo el colectivo en el marco de las tareas de Prevención Activa que suelen realizarse sobre esa traza.

Nada hacía prever que el control derivaría en un hallazgo de alto impacto: mientras los gendarmes revisaban documentación, advirtieron que dos hombres, sentados uno junto al otro, transpiraban en exceso y no podían mantenerse en calma.

Secuestro de cocaína en Ceres. Foto: Gentileza

Al pedirles identificación, uno de ellos se inclinó hacia adelante y comenzó a vomitar pequeñas cápsulas envueltas en un material gomoso. La escena obligó a intervenir de inmediato: los dos pasajeros fueron retirados del micro y escoltados directamente hacia el hospital de Ceres.

En el hospital

El personal médico confirmó rápidamente las sospechas. Las radiografías mostraron la presencia de decenas de cuerpos extraños en los estómagos de ambos hombres. Con supervisión médica y en presencia de Gendarmería, comenzó el procedimiento para que expulsaran las cápsulas de manera controlada.

La cifra final impactó incluso a los propios investigadores: cada uno llevaba 90 cápsulas de cocaína, lo que totalizó 180 bochas. Los especialistas subrayaron que una sola ruptura podría haber sido fatal, un riesgo que enfrentan quienes se prestan a actuar como “mulas”.

El dato que encendió las alarmas

El fiscal federal Gustavo Onel, en diálogo con El Litoral,confirmó que la perra detectora Sasha había marcado los bolsos de ambos pasajeros, pero al no hallar nada en ellos, la descompostura de los hombres se convirtió en una pista clave. El traslado urgente al hospital y los estudios radiográficos disiparon cualquier duda.

En su testimonio, Onel añadió un dato relevante: uno de los detenidos ya había sido condenado en Brasil a 5 años y 10 meses de prisión por el mismo delito. Ambos cuentan con estudios secundarios y empleos estables, por lo que la fiscalía descartó, al menos preliminarmente, que actuaran por necesidad extrema.

En sede judicial

Tras la intervención médica y la confirmación del contenido mediante narcotest, los dos hombres —identificados como A.R.R. y S.Q.C.— quedaron internados bajo custodia y luego fueron alojados en dependencias de Gendarmería, donde permanecerán mientras avanza el proceso judicial.

Impactante imagen de rayos X donde se observan las cápsulas con cocaína. Foto: Gentileza

El fiscal a cargo del caso ordenó iniciar la causa por Transporte de estupefacientes, una figura prevista en la Ley 23.737. También dispuso su formal identificación y la continuidad de su privación de libertad.

Desde la Jefatura de la Región II de Gendarmería remarcaron que este procedimiento es parte del esquema de controles planificados en puntos estratégicos, sobre todo en corredores habitualmente utilizados para el tráfico ilegal.

En esta ocasión, la intervención no solo permitió secuestrar droga, sino también evitar un desenlace potencialmente mortal para ambos involucrados.