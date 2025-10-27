Un fatal accidente de tránsito se registró cerca de las 4 horas de este lunes en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la calle El Zapallar, en jurisdicción de Venado Tuerto.

Según el parte, se trató de una colisión entre una motocicleta y un camión con acoplado.

A la llegada de la dotación del cuartel de bomberos, el personal médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) ya había constatado que la persona que conducía la motocicleta no presentaba signos vitales (Lucas Acosta de 46 años).

El camión que formó parte del siniestro vial.

En el lugar también trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), Guardia Urbana, policías de tránsito y personal del peaje.

Los bomberos procedieron a cubrir el cuerpo con una manta, relevar datos e imágenes fotográficas de la escena. El lugar quedó resguardado para pericias de rigor.

