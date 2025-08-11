Este fin de semana ocurrió un accidente fatal sobre la Ruta Nacional 178, entre la RN33 y la RP92, en el sur santafesino.

Pasadas las 16, un móvil policial participó de un choque con un motociclista que circulaba por la traza nacional. A raíz de las heridas que revestía la víctima que iba en el rodado menor, tuvo que ser trasladada en un helicóptero sanitario a un nosocomio rosarino, donde murió a las pocas horas.

Según fuentes oficiales, el patrullero había concurrido al lugar para disuadir el comportamiento de un grupo de motociclistas que corrían picadas.

En esos instantes, un hombre de 73 años que circulaba con su moto en modo inverso, perdió la vida en el accidente. La víctima sería oriunda de la localidad de Chabás, quien había sufrido graves heridas en sus miembros inferiores.

"En relación al siniestro vial donde estuvo involucrado un móvil policial y una motocicleta conducida por un masculino de 73 años de edad domiciliado en zona rural de Chabas, quien fue traslado en UTV hacia el HECA de la ciudad de Rosario, siendo las 19:31 informaron desde el nosocomio que el motociclista siendo las 18.40 falleció”, indicaba el comunicado emitido por la Unidad Regional IV.

Trabajó en el lugar Bomberos de Los Molinos y personal de UTV. El paciente fue derivado de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario.

Picadas ilegales

Desde hace un tiempo a esta parte, numerosos grupos de jóvenes se juntan con sus motocicletas de manera irresponsable para correr carreras clandestinas. Algunos de ellos, se convocan a través de las redes sociales donde fijan circuito, día y horario.

Dichas picadas no están reguladas y ponen en riesgo la integridad física de las personas que la practican como la de terceros.