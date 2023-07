El inminente estreno de la película de Barbie tiene al mundo entero completamente revolucionado. Numerosas calles se han teñido de rosa para vivir el aterrizaje de la mítica muñeca de Mattel a la gran pantalla.

Sin duda, la campaña de marketing que se ha llevado a cabo es, para muchos, digna de estudio. Y es que el filme dirigido por Greta Gerwig tiene a celebridades, políticos y rostros conocidos de todo el mundo completamente enganchados a la historia de la rubia interpretada por Margot Robbie. Dicha campaña de marketing ha llegado, incluso, a los miembros de BTS.

Puede interesarte

La mítica boyband de K-Pop también se han convertido en protagonistas de uno de los últimos vídeos publicados por la cuenta oficial de Barbie. En concreto, Jimin, el surcoreano que tiene algo en común con Ken, el personaje interpretado por Ryan Gosling. Y es que el muñeco ha lucido en la película uno de los outfits que el artista llevó en el videoclip de Permission To Dance. Un look al más puro estilo cowboy formado por un pantalón y una chaqueta negras con flecos blancos colgando de sus hombros.

"Hey, Jimin. Soy Ryan Gosling. Me he dado cuenta de que tu outfit en Permission To Dance es el mismo que el de Ken en la nueva película de Barbie. Te lo tengo que dar, tú lo llevaste puesto primero y definitivamente lo luciste mejor. Y hay un código no hablado de Ken que dice que si llevas puesto un look de Ken, tienes que darle tu posesión más valiosa. Así que espero que aceptes la guitarra de Ken. Es mi humilde oferta. Además, Ken no la toca igualmente, así que estará mucho mejor en tus manos", dice el actor frente a la cámara.

Had to give Jimin this 🎸 for his KEN-RGY! (*previously recorded*) pic.twitter.com/bxfFqkmpsn — Barbie Movie (@barbiethemovie) July 19, 2023

Puede interesarte

Un regalo que cualquier fan de Barbie desearía tener entre sus manos, pero que ahora forma parte de Jimin, integrante de BTS. O al menos es lo que muchos esperan, ya que nadie sería capaz de rechazar un regalo del mismísimo Ken.

De momento, el surcoreano no ha respondido al mensaje de Gosling, pero lo que muchos de sus fans están pensando es que esto es solo un spoiler de lo que se viene y que mucho tiene que ver con la banda sonora de la película. ¿Estará Jimin en la lista de los artistas que aún faltaban por confirmar? Tendremos que esperar para saberlo.