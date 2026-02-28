Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con condiciones estables y sin lluvias. El tiempo se mantendrá seco durante todo el día, con temperaturas elevadas y un ambiente típicamente caluroso.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 31°. El viento soplará leve a moderado, con intensidades entre 13 y 22 km/h, predominando del sector noreste, sin ráfagas relevantes.

Desde las primeras horas se sentirá un ambiente cálido, que se volverá más pesado durante la tarde. La sensación térmica será elevada en las horas centrales del día, mientras que la noche continuará con registros templados a cálidos, sin descensos bruscos de temperatura. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre tanto por la mañana como por la tarde.

Pronóstico extendido:

El domingo se presentará con características similares y aún más calor. Se prevé una mínima de 20° y una máxima de 33°, con tiempo estable durante toda la jornada y sin probabilidad de precipitaciones.

Luego, el lunes el calor se intensificará. La temperatura mínima rondará los 19° y la máxima llegará hasta los 35°. El cielo se mantendrá mayormente despejado y no se esperan lluvias.

Finalmente, el martes, continuará el ambiente caluroso, con mínima de 23° y máxima de 32°. La probabilidad de precipitaciones será baja, por lo que el tiempo seguirá estable durante la mayor parte del día.