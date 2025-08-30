Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó con cielo parcialmente nublado a nublado y condiciones inestables. A lo largo de la jornada se esperan lluvias débiles a moderadas, con posibilidad de chaparrones más intensos en distintos momentos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 15° y la máxima llegará a 18°, con baja amplitud térmica. Los vientos se mantendrán leves a moderados del este, rotando luego al sur/sureste.

Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas con baja probabilidad, mientras que hacia la tarde y la noche se desarrollarán tormentas fuertes, acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Pronóstico extendido

El domingo tendrá cielo parcialmente nublado a nublado e inestabilidad. Se esperan lluvias débiles a moderadas y chaparrones intensos en distintos momentos. La mínima será de 15° y la máxima de 23°.

Luego, el lunes continuará con nubosidad variable y tendencia a mejorar. Podría haber lluvias en las primeras horas y posterior descenso de temperaturas, con mínima de 11° y máxima de 18°.

Finalmente, el martes, 2 de septiembre, se anticipa cielo parcialmente nublado durante todo el día, sin lluvias. La mínima será de 9° y la máxima de 20°, con vientos leves del este.