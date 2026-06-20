Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con condiciones estables y cielo entre parcial y mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. Será un día fresco, con condiciones variables pero sin fenómenos significativos de impacto.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 4° y la máxima alcanzará los 15°. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, sin indicios de lluvias.

El viento se mantendrá entre leve y moderado, con intensidades de 7 a 12 km/h durante la mañana, aumentando por la tarde a valores de 13 a 22 km/h, y luego volviendo a descender hacia la noche nuevamente entre 7 y 12 km/h. La dirección predominante será variable, sin ráfagas significativas.

Durante la tarde, el cielo alternará momentos de nubosidad con algunas aperturas de sol, lo que generará una sensación térmica algo más agradable, aunque el ambiente seguirá siendo fresco.

Pronóstico extendido