José Galante, el cantautor oriundo de Venado Tuerto que participó de la primera instancia de Got Talent Argentina, emitido por Telefe, y que había pasado a la siguiente ronda del certamen con el “sí” de los cuatro jurados, cosechando buenas críticas hacia su performance, quedó eliminado por decisión de los mismos jueces, sin tener la posibilidad de presentarse a defender el logro obtenido.

En el primer programa difundido por el canal, en el inicio de la actual etapa de cuartos de final, se mostró como Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos eligieron a los participantes que competirán en estas instancias, ya que había 300 en competencia de los que solo, según dicen los jurados en el video, debían quedar 140.

Entre los muchos que quedaron en el camino está José Galante. Sin embargo, pese al malestar por no haber podido defender su actuación tras a haber sido elegido por los cuatro jurados, el artista destaca la llegada de Got Talent a su vida como un ‘sacudón’ para despertar viejas pasiones un tanto relegadas e ir por más.

Agradecido

En diálogo con Notife, Galante puso en palabras sus sensaciones luego de lo ocurrido, mostrándose, por sobre todas las cosas, “agradecido a toda la gente de la región; a los amigos de Venado Tuerto y a las autoridades locales; la demostración de afecto y de apoyo que recibí fue inmenso. Si bien acá en Venado muchos ya me conocían, yo creo que Got Talent llegó para que más gente me conozca. Hoy cualquier presentación en algún lugar donde nunca haya ido se hace más fácil con el video de mi participación en el programa”.

“No quiero caer en la queja burda, porque no me manejo así y nunca fue mi manera”, lanzó el ex participante, agregando que “Got Talent vino a pegarme un sacudón y a despertar cosas que estaban dormidas en mí; cosas de mi carrera que si no hubiese sido por la adrenalina que generó Got Talent no hubiera arrancado nuevamente, lo cual agradezco también, porque uno a veces se pone en piloto automático, se acostumbra a ir siempre a un bar, al otro y no busca más allá. Estamos trabajando canciones nuevas con un productor de primer nivel y se vienen cosas lindas gracias a esto”.

Lo amargo

Sin embargo, el quedar eliminado sin tener el derecho a mostrar su preparación y sin poder defender lo hecho en aquel primer programa, es un sabor amargo, uno pendiente sin poder cumplir por decisión de otros.

“Creo que tanto yo como muchos otros artistas teníamos la chance de volver a defender lo que fue nuestra primera participación, porque así lo habían decidido. Uno se prepara para esa participación, hace lo que tiene que hacer, se perfecciona y un llamado telefónico tira todo por la borda, diciéndote que el jurado decidió que vos no vas a estar”, dijo el artista, reflexionando: ¿Con que bases? ¿Con las que ya vimos todos?”.

Galante afirmó además que no hubo otro contacto con él y que lo único que los jueces tuvieron para evaluar fue lo que se vio en televisión. “No es que me hicieron otro casting puertas adentro y decidieron que no iba a estar, es lo que vieron todos. Tengo cuatro “sí”, ninguna “x”; si bien mi performance no fue exacta, todo lo que me dijeron para mejorar lo trabaje. Tenía chances de, al menos ser competitivo, y de repente un llamado diciéndote eso refleja que evidentemente no pasa por el talento, y sin desmerecer a mis colegas que están hoy, pero evidentemente pasa por otro lado”.

Puede interesarte

“Pensé que al ser un formato mundial iba a tener ciertas cuestiones que lo iban a diferenciar mucho de otros eventos similares, pero evidentemente sigue los mismos patrones que todos los concursos a nivel nacional”, criticó, subrayando: “Me dijeron cuáles eran mis problemas y mis partes flacas a mejorar, me preparé con una vocal coach de nivel internacional como es Romina Brizueña, que está en Buenos Aires, con quien invertimos tiempo y dinero y trabajamos específicamente en cuestiones que me habían marcado, pero queda en nada”.

Consultado por el contrato de vinculación con la productora del programa para dar consentimiento de la participación en dicho certamen, Galante afirmó que “hay un contrato, y yo lo respeté desde un principio, no difundiendo cuestiones del programa y demás, aunque no tengo una copia, porque te lo hacen firmar en el momento, cuando uno está con toda la adrenalina, palpando el sueño del pibe de salir en televisión. Seguramente ese contrato decía que esta instancia iba a ser así, pero no cambia nada; estando ahí, a un minuto de subir al escenario, todos lo firman”.

“Se vienen un montón de cosas hermosas, y que la gente este atenta a nuestras redes, que no nos deje de acompañar por no estar en un programa. Los que me conocen saben que soy un inquieto y los que me conocieron a través de Got Talent sigan nuestras redes y sigan sumandos, porque uno trabaja con mucha dignidad y respeto por esta pasión".