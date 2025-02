Recientemente, Sabrina Cortez protagonizó rumores de romance con Gastón Edul que habría molestado a Nati Jota. Ahora, la joven decidió salir a desmentir estas versiones y dio detalles inéditos de su vida amorosa.

En diálogo con Primicias Ya, la exhermanita desmintió los dichos de Pepe Ochoa y reveló: "La realidad es que no estoy en un romance con Gastón. Nos conocemos porque compartimos el canal y estuvo como invitado en nuestro programa de streaming. Por ende tengo la mejor con él y cuando lo cruzo en algún lado lo saludo", y sumó: "En Mar del Plata salimos a un mismo boliche y es por eso que creo que nos vinculan. Pero también me crucé a Nati Jota y también la saludé".

Por último, Sabrina Cortez confesó que está comenzando una relación con una persona alejada de los medios: "No estoy con Gastón, pero no estoy sola. Por ahora no voy a decirlo porque no es del ambiente y es de perfil bajo".

¿Qué había dicho Pepe Ochoa sobre Sabrina Cortez y Gastón Edul?

Mientras hablaba de la relación del periodista con Nati Jota, el panelista de LAM reveló en su ciclo de streaming: "El fin de semana anterior al programa de OLGA en la Costa, se encontró con una mujer famosa. Y ella, de alguna manera, es la que desata el conflicto que hay entre ellos porque Nati está un poco celosa".

Finalmente, Pepe Ochoa declaró al aire que Gastón Edul estuvo con Sabrina Cortez ese día: "Estuvo con ella varias veces y eso lo tengo confirmado. Estuvo garchand* con esta persona y con Nati Jota no se saludaron en el programa".