Sabrina Rojas decidió aclarar públicamente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Franco Mastantuono, luego de que trascendiera que un futbolista argentino de 19 años, que juega en el exterior, le enviaba mensajes por Instagram.

La conductora se refirió al tema durante su participación en All Access, el programa de DGO Stream, donde negó conocer al exjugador de River Plate y manifestó su sorpresa por las versiones que circularon en los medios.

“Me impactó verme en portales con una persona que ni conozco, con la que no hablé nada y de la que no tengo idea de su vida”, expresó Rojas, al desmentir cualquier vínculo con Mastantuono.

Sus declaraciones llegaron después de que Pochi, panelista de Puro Show, mencionara al futbolista como posible protagonista de la historia que la propia conductora había contado días atrás.

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Sabrina Rojas reconoció que mezcló datos reales con otros inventados

Durante la entrevista, la expareja de Luciano Castro explicó que, si bien recibe mensajes de hombres más jóvenes, había decidido modificar algunos detalles de su relato para evitar que se identificara a la persona involucrada.

“No es que digo que miento, pero tiro y a veces tiro cosas justamente para distraer, por las dudas, para que no digan 'está hablando de tal'”, explicó.

En ese sentido, reconoció que había combinado situaciones reales con información ficticia para mantener en reserva la identidad del joven.

“Es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer”, aseguró.

De esta manera, Rojas buscó despejar las especulaciones que se habían generado a partir de sus primeras declaraciones.

Su preocupación por las consecuencias de los rumores

La conductora también cuestionó que se señalara públicamente a Franco Mastantuono sin contar con información suficiente para confirmar que era la persona a la que había hecho referencia.

“Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de su vida, pero no es”, remarcó.

Además, expresó su preocupación por las consecuencias que este tipo de versiones podrían generar en la vida privada del futbolista.

“Mirá si este chico está de novio y tiene un problema en su casa porque yo cuento una historia y la gente hace dos más dos y saca conclusiones”, planteó.

Rojas insistió en que nunca había aportado datos concretos que permitieran identificar al supuesto pretendiente.

“No dije ni equipo, ni dónde juega, ni si jugó en la selección. No dije nada”, concluyó.

Cómo surgieron los rumores sobre Franco Mastantuono

La polémica comenzó cuando Sabrina Rojas contó públicamente que un futbolista argentino de 19 años, que desarrolla su carrera en el exterior, le enviaba mensajes por Instagram y manifestaba interés en conocerla durante sus visitas al país.

Aunque en aquella oportunidad no reveló su identidad, las características mencionadas dieron lugar a distintas especulaciones en programas de espectáculos.

Sabrina Rojas conto que le escribe mucho un pendejo de 19 AÑOS, ARGENTINO QUE JUEGA AL FUTBOL EN EL EXTERIOR👀 https://t.co/NeX1SKy3tM — nom0leste (@nom0leste) October 20, 2026

Una de las versiones apuntó a Franco Mastantuono, futbolista surgido de River Plate que actualmente juega en el Real Madrid.

Sin embargo, la conductora negó categóricamente esa posibilidad y aclaró que nunca mantuvo una conversación con el jugador.

Aunque confirmó que recibe mensajes de hombres más jóvenes, prefirió no revelar la identidad de la persona a la que originalmente había hecho referencia.