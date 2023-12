Sabrina, primera líder de la casa de Gran Hermano 2023, salvó a Catalina de la placa y lo subió a Williams tras un intenso debate sobre que las mujeres deben estar unidas.

Al comienzo de la noche del jueves, Sabrina tuvo buenas palabras hacia todos los nominados, aunque reparó que cuando Juliana está de mal humor, “le choca bastante”.

En un clima tenso reinante por la primera salvación, los nominados también tuvieron elogios hacia la líder, y Catalina aprovechó para pedir disculpas nuevamente por su reacción cuando ella había ganado la prueba.

En primer lugar, Sabrina decidió dejar en placa a Juliana, llamándola Luciana por error. “Me chocaron algunas cosas pero igual las pude soltar. Cosas que no me gustaron. Tiene partes copadas que te hacen sentir bien y otras que hacen sentir mal, y que no las compartimos”, consignó.

Furia reparó en que Sabrina habló en plural y opinó que estuvo bueno que no la salve porque “son dos mujeres líderes e imponentes que van a chocar en la casa”.

Sabrina dejó a Zoe en placa en segundo lugar. “No tuve mucha relación aunque me parece un amor”, precisó.

Zoe coincidió y provocó que Santiago del Moro le recomiende “despertar” y darse cuenta de que está en una competencia.

Hernán y Catalina quedaron mano a mano ante la decisión de Sabrina. La líder dijo que iba a definirse por afinidad, y terminó sacando de placa a la santafesina.

“Hoy pasaron cosas, fue sincera y la banco. Al cordobés lo amo pero pasé más cosas con ella al compartir el cuarto. La rescato y le doy una oportunidad”, declaró la líder de la semana.



“Gracias. Me gusta que si bien somos todos compañeros, se valore la sinceridad. Le pedí disculpas con total sinceridad, fue real. Lo mismo le dije a Bautista”, respondió Cata.

EL DEBATE ENTRE SABRINA Y CATALINA

Las jugadoras fueron al SUM tomadas de la mano y allí discutieron para ver qué compañero subía a la placa de nominados.

“No te iba a dejar sola ni a palo en este momento, es horrible. Creo que las mujeres tienen que estar unidas, ayer hubo desunión y no me gustó. Lo que vos decidas lo voy a compartir 100%, pero creo que hay que mandar a placa que consideremos débil, siempre teniendo en cuenta tu afinidad con los que están ahora”, le dijo Cata a Sabri.

“Hay que mandar un varón que pensemos que sea débil. Para mí deben ser los que menos hablan: Williams, Axel. Yo a Nico lo voté aunque me gustó una actitud que tuvo conmigo. Joel me cae superbien. Manzana ni a palo porque es una masa”, opinó la médica pediatra.

“Pienso lo mismo. Me nombraste a las dos personas que tenía en mente. Creo que hay que unirnos como mujeres porque ellos están unidos como varones. Hay que apoyarnos como minas”, contestó la líder de la semana.

"En mis parámetros está un hombre, y si quiero que salgan los de hoy, tengo que mandar un hombre. Al Paisa lo amo, es un amor, pero creo que no pincha ni corta, y capaz lo dejen ahí, ocupándose de los que quieren que se vayan. Pensé en Manzana, pero es fuerte, no lo van a tocar”, continuó Sabrina.

LA REVELACIÓN DE SABRINA ANTE AXEL Y WILLIAMS



Los dos hombres dijeron que les cae bien la líder de la semana. Finalmente ella tomó la decisión de subir a Williams a la placa de nominados, alegando que es "con quien menos trato tiene".

Podés votar quién querés que abandone la casa enviando un SMS que diga GH al 9009.