El viernes pasado Laura Ubfal en LAM dio a conocer el sorpresivo levantamiento de Mañanísima, el ciclo que encabeza Carmen Barbieri, después de casi cuatro años al aire, dos de ellos en el cable y desde octubre de 2023 en Eltrece. Ahora habló la animadora sobre la situación y se lamentó el final de su programa.

“Yo estoy muy bien, hace cincuenta años que trabajo de esto, gracias a Dios y entiendo cómo es”, comenzó diciendo la conductora en diálogo con Intrusos. “Lo que empieza termina y a veces termina abruptamente. A veces te la ves venir, a veces con tiempo y a veces no”, aseguró.

“Yo no me enojé, no di portazos, como están diciendo. Al contrario, estoy muy contenta con el canal y con mis productores”, señaló. “Ahora hay que salir a buscar laburo porque yo había dejado todo porque no tenía tiempo para nada. La verdad que laburé mucho, mucho”, se lamentó.

“Y cuando decido eso, se levanta el programa, pero está bien. Será para mejor, por supuesto para el canal y para mí capaz también, saldré a buscar laburo”, afirmó, desilusionada. Al ser consulta si la decisión la tomó por sorpresa, se sinceró. “No me lo esperaba porque siento que hacemos un muy buen programa”, expresó la capocómica sobre el final del magazine.

A pesar de la tensa calma con la que Carmen Barbieri parece vivir esta situación, Marcela Tauro en el ciclo de América contó el malestar que habría sentido al enterarse la noticia.

CARMEN BARBIERI: "YO NUNCA RENUNCIÉ"



"Me quedé sin nada, salgo a buscar laburo", indicó la conductora sobre el abrupto final de su programa.





“Carmen no lo habría tomado bien. Después fue levantando más información. Resulta que el viernes pasado, creo que al mediodía, se entera Costa, nuestra amiga Costa, que a Carmen la estarían por levantar. Entonces la llama a su amiga, Gaby Girls, y le dice que no estaba enterada y que si sabía algo le avisaba. A la media hora la llamó y le dijo que tenía razón. Se lo confirmó, la llamó llorando y Carmen también porque se habían enterado recién. O sea, no sabían que la iban a levantar”, contó la periodista.

"Para Carmen fue un golpe

Tauro comparó el caso de la conductora con el de Florencia de la V y la decisión de América de apartarla de la conducción de Intrusos, lugar que tomarán Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Pasó como pasó acá. Digamos que fue sorpresa. El programa medía en rating y estaba bien vendido, entonces no entienden qué fue lo que pasó”, comparó.

Mientras que Laura Ubfal sumó más información sobre cómo estaría pasando estos días la actriz. “El abogado y mánager de Carmen sabía todo esto 24 horas antes. Tan es así que se volvió urgente el jueves de Pinamar y se hizo la reunión cuando terminó Mañanísima. Obviamente, para Carmen fue un golpe terrible”, detalló la periodista.

“Fue terrible, más de lo que uno cree. Porque el canal, como pasa mucho en la tele, chicos, la usó. La puso primero a reemplazar en Cuestión de peso. Después la puso a manejar Poco correctos, Los 8 escalones. Tenía un camarín divino, iba con el perro, dormía en el camarín. Carmen laburó un montón”, destacó.

El viernes pasado, en diálogo con este medio, el productor del programa, Esteban Farfán, había desmentido que todo se haya desarrollado en medio de un escándalo. “El canal decidió hacer algunos cambios en la programación, no sólo Mañanísima, y finalizar el ciclo a comienzos de marzo. Carmen lo entendió perfectamente porque es lo que pasa en la tele, que los programas empiezan y terminan. Y está muy agradecida: hasta ayer seguía hasta el final, pero hoy nos dijo de no hacer el programa en febrero”, aclaró.

“Pero nada que ver a lo que están diciendo que hubo peleas o enojos. Todos trabajamos en la tele hace muchos años y sabemos que esto es lo normal. Mañanísima duró casi cuatro años entre cable y aire, y ganó tres Martín Fierro. Personalmente estoy muy agradecido al canal y a Carmen. Fue un ciclo muy lindo”, agregó.

“Como siempre, cuando falta Carmen, el equipo está muy bien y Fede Seeber se hace cargo de llevar adelante los temas. Por el momento esa es la idea”, concluyó el productor.