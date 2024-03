Una joven de 22 años necesita una operación urgente para la colocación de una prótesis muy costosa, a raíz de un grave accidente de tránsito que sufrió hace una semana en Capital Federal, cuando salía de un boliche.

La víctima, de nombre Giuliana, contó que cerca de las 6 de la madrugada del pasado domingo regresaba a su casa en un remis que pidió a través de una aplicación después de salir de bailar. Sin embargo, chocaron a las pocas cuadras a causa de una conductora que los embistió.



"El domingo a la madrugada tomé un auto en Perú al 200 más o menos con un amigo. Cerca del Parque Lezama, yo iba dormida, sentí el impacto del choque y quedé en shock", recordó.

Giuliana sobrevivió al siniestro vial, pero se llevó la peor parte, y su cuerpo todavía padece las consecuencias de las serias lesiones que padeció. "Desde que tuve el choque que no volví a sentir las piernas", lamentó.



Por ahora sigue internada en el Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, donde los médicos que la atendieron le diagnosticaron su delicado cuadro: "Me fracturé cinco vértebras", aseguró.

"En la pierna derecha no tengo mucha movilidad, no respondo mucho a los estímulos, no puedo caminar y tengo muchísimo dolor", agregó.

Puede interesarte



Su recuperación depende de una intervención quirúrgica a la que tendrá que ser sometida para la colocación de "10 clavos y dos barras de titanio". No obstante, para ello necesitan dinero con el que no cuentan en la actualidad.

En total, requieren de $1.533.000 que cuestan las prótesis. Para ello, su familia pide la colaboración de la comunidad para poder juntar ese suma de dinero.

Cómo se puede ayudar



Para todos aquellos que puedan colaborar, Giuliana puso a disposición su alias para recibir aportes que ayuden a juntar el dinero de la operación.

Alias: giu2001.

CBU: 0000003100037313590621.