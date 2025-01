Morena Rial fue detenida y liberada este miércoles por la noche después de que la policía la apresara por presunto intento de robo a una vivienda en San Isidro. La mediática circulaba junto a su bebé recién nacido, Amadeo, tres hombres y otra mujer en un vehículo que tenía pedido de captura.

Horas antes, un programa de espectáculos se había contactado con la hija de Jorge Rial para realizarle una entrevista y ella le hizo un pedido a la producción mediante WhatsApp.

“Hacemos una nota, pero a cambio conseguime un auto 20 días que me preste alguien. Y te doy una nota. No le doy nota a nadie, te la doy a vos”, se la escucha decir a la hija de Jorge Rial en el audio que reprodujeron al aire de Puro Show (Eltrece), ciclo que conducen Matías Vázquez y Pampito Perelló.

Acto seguido, reveló para qué quería el vehículo: “Conseguime alguien que me alquile un auto o algo, para andar acá en Buenos Aires”.

El audio que dieron a conocer en #PuroShow de Morena Rial: pic.twitter.com/FcLmhrUJl9 — RATING TV ARG (@ratingtvargg) January 25, 2025

En otro audio, insistió: “Escuchá, yo necesito que me rescates un auto, en serio te digo, necesito un auto para manejarme... o sea, no le estoy dando notas a nadie por este mismo motivo... primero porque no tengo ganas de darle notas a nadie, pero por lo menos que me sirva de algo”.