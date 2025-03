Quizás es una de las grandes bombitas en el mundo de la farándula del último tiempo: aseguran que la China Suárez y Maxi López pasaron la noche juntos.

Juan Etchegoyen expuso en Desayuno Americano los chats entre el exfutbolista y la modelo Lua Martínez, en lo que sería una conversación sobre el desempeño sexual de la actriz. De acuerdo al panelista, el intercambio de mensajes tuvo lugar el 12 de enero de 2025, en el marco de un vínculo virtual entre López y la modelo.

En los chats difundidos se lee el siguiente ida y vuelta:

Lua Martínez: Mama Mía.

Maxi López: La China co... mal.

Lua: ¿Mal de “bueno” o mal de “mal”?

Maxi: Mal de “mal”.

Lua: ¿La garch... a la China “hdp”?

Maxi: Sí. Ni ella ni él lo saben.

Lua: Qué horror.

Maxi: Le gusta lo usado al crack.

Las incógnitas que salen de los chats son dos. Por un lado, cuándo habría ocurrido el encuentro sexual entre López y la China, teniendo en cuenta sus cambios de situación sentimental; por el otro, si con “ni ella ni él lo saben” se refiere a Wanda Nara y Mauro Icardi, respectivamente.

Además, el panelista que difundió los chats explicó que los mensajes entre Maxi López y Lua Martínez surgieron en el medio de un vínculo a través de Whatsapp e Instagram, mientras estaba en pareja con la sueca Daniela Christiansson.

Qué dijo La China suárez

Al mismo tiempo es un hecho que Suárez lo negó entre risas, en un comentario que dejó en la publicación de Instagram que hizo el canal América TV. "Un límite. Uno", pidió tras una larga tira de risas que emitió, como sorprendida por lo que contaron. Lo cierto es que la confesión por parte de la actriz sería la demostración fáctica de que sí existió la historia entre ambos, ya que Maxi no ha hecho nada por demostrarlo más que contárselo a la modelo Lua.

La respuesta de "La China" Suárez al supuesto affaire del pasado con Maxi López.

"Mirá lo que cociné", le mostró ella en una conversación de Instagram con López. "Linda, simpática y encima cocina", elogió el ex futbolista con una frase más parecida a la que podrían decir sus abuelos y no sus hijos. "De todo hago", respondió la joven. "Te quiero en mi mesita de luz", soltó el ex Barcelona, otra vez en una tónica salida de otra época. "Sé hacer ropa también", aportó ella enseguida.