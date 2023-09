Constanza "Coti" Romero y Alexis "Conejo" Quiroga se conocieron en la casa de Gran Hermano, se enamoraron y continuaron su romance fuera del reality.

Si bien ella confesó estar pasando un momento muy difícil como consecuencia de la depresión que siente por estar sola en Buenos Aires, lejos de su Corrientes natal, se la veía entusiasmada con su participación en el Bailando 2023 y con ganas de retomar su relación con su ex porque se habían peleado hace poco tiempo.

Sin embargo, la idea de una reconciliación quedó descartada cuando salió a la luz un video del Cone besando a otra chica en un boliche de Córdoba cuando por privado le pedía a Coti que volvieran.

“El Cone hará unas semanitas en un boliche que se llama Garden, en las Sierras Cordobesas. Me cuentan que anduvo a los besos con varias”, escribió Pochi, de Gossippeame, al publicar el video en su cuenta de Instagram.

“Ese es él. Eso fue hace poco. Fue cuando se fue con sus amigos a las sierras y nosotros estábamos bien”, dijo la joven influencer desde el streaming de Showmatch, visiblemente angustiada.

“¿Sabés qué es lo que más me duele? Que no tenga los huevos para decirme. Porque cuando realmente nos tomamos un tiempo yo le dije ‘me vi con tal persona’. Y él me reprochó demasiado eso. Nosotros ahí nos habíamos tomado un tiempo. Nosotros volvimos a intentarlo, venían las cosas bien y pasa esto”, se quejó Coti.

Pero Cone admitió que era él la persona del video, aunque aclaró que en ese momento estaban separados. "Un error, no voy a negar algo que está en evidencia. No estábamos de novios, pero sí en comunicación. Se cometieron errores de ambos lados, parece que fuera el malo de la película yo".