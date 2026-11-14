Un violento temporal que afectó a distintas provincias argentinas dejó una mujer fallecida en Catamarca y provocó situaciones de emergencia en Córdoba. La víctima murió durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, luego de ser arrastrada por una fuerte correntada cuando intentaba proteger su automóvil de la tormenta.

El trágico episodio ocurrió en San Fernando del Valle de Catamarca, donde las intensas precipitaciones provocaron anegamientos y una importante acumulación de agua en calles y avenidas.

La mujer fue identificada como Sara Norma Castillo, quien había salido de su vivienda ante la posibilidad de que cayera granizo, con la intención de poner a resguardo su vehículo.

Sin embargo, cuando se encontraba sobre la avenida Güemes Oeste, a la altura de la calle Vicente Ponessa, fue sorprendida por el caudal de agua que descendía con gran fuerza.

Según las primeras reconstrucciones, la corriente la derribó y la arrastró aproximadamente una cuadra, sin que pudiera ponerse a salvo.

Su hija también fue arrastrada por la corriente

Los vecinos que advirtieron lo ocurrido dieron aviso inmediato a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos lograron retirar a la mujer del agua y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a los esfuerzos por salvarla, Castillo no respondió a las maniobras y el personal del SAME que acudió al lugar confirmó su fallecimiento.

En medio de la tragedia, se conoció que la hija de la víctima también había sido alcanzada por la correntada en el mismo sector. Afortunadamente, logró ser rescatada con vida y fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde permaneció bajo observación y fuera de peligro.

La autopsia realizada en la morgue judicial determinó que la mujer murió por asfixia por sumersión y politraumatismos. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística, integrantes del Cuerpo Interdisciplinario Forense y personal de la Unidad Judicial N.º 6, bajo las directivas del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta.

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Córdoba: un hombre quedó atrapado en el río Suquía

El fuerte temporal también provocó complicaciones en Córdoba, donde las tormentas comenzaron durante la tarde del viernes y avanzaron desde el sudeste provincial hacia Río Cuarto y la capital, acompañadas por lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en el río Suquía, a la altura del puente Avellaneda, cuando un conductor quedó atrapado con su vehículo en medio de la crecida. La fuerza del agua dificultó el trabajo de los equipos de emergencia que acudieron para asistirlo.

Durante el operativo, efectivos policiales y bomberos lograron acercarse al automóvil. El hombre salió por una de las ventanas y permaneció sobre el capot hasta que los rescatistas pudieron ayudarlo a llegar a la orilla mediante el uso de una soga de seguridad.

Finalmente, el conductor fue rescatado con vida, mientras continuaban las tareas de asistencia ante las consecuencias de las fuertes tormentas que afectaron a la región.