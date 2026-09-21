Un hombre fue asesinado durante la madrugada del 21 de septiembre de 2026 en el barrio Juan Manuel de Rosas, ubicado en la zona norte de la ciudad de Salta. El hecho ocurrió al finalizar una celebración en honor a la Virgen de Urkupiña, cuando la víctima fue atacada a golpes y con un arma blanca.

El episodio se registró alrededor de las 5.30, momento en que el Sistema de Emergencias 911 recibió un alerta sobre una pelea que se desarrollaba en el sector de los baños del predio. Según los primeros elementos reunidos en la causa, el hombre habría mantenido una discusión con dos personas de entre 19 y 23 años.

La agresión física escaló hasta el uso de un arma blanca. La víctima logró salir del sector de los baños, pero cayó gravemente herida a pocos metros. A pesar de la llegada de una ambulancia al lugar, el personal sanitario constató que el hombre ya había fallecido. Hasta el momento, su identidad no fue difundida oficialmente.

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Efectivos de la Dirección General de Investigaciones lograron localizar y detener a los dos sospechosos, quienes, según fuentes vinculadas a la investigación, serían hijastros del fallecido. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se intenta reconstruir la secuencia de los hechos.

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Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Criminalística trabajó en la escena para levantar indicios y realizar las pericias correspondientes. El arma utilizada en el homicidio aún no fue individualizada con precisión, y se ordenó la realización de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y las características de las lesiones.