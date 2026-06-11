El Ministerio Público Fiscal de Salta se contactó con una mujer que lleva a cabo una caminata de más de 500 kilómetros con el objetivo de continuar con el reclamo de justicia por las muertes de su hija de 15 años y su nieta durante una cesárea.

Desde hace ocho meses Mariana Aranda reclama que su hija adolescente y su nieta recién nacida fallecieron en la clínica San Antonio tras la cesárea realizada. Al no obtener respuestas por parte de la Justicia y la propia institución médica, decidió iniciar una marcha a pie desde Tartagal hacia la ciudad de Salta.

En medio de la caminata, y por disposición del Procurador General de la Provincia, representantes del Ministerio Público Fiscal tomaron contacto con la mujer para transmitirle “la predisposición institucional de escuchar personalmente sus planteos y facilitar la escucha de sus peticiones de justicia”.

A su vez se la invitó a mantener una reunión con el equipo fiscal interviniente en las oficinas de Orán, a fin de brindarle información sobre el estado de avance de las actuaciones y recibir sus inquietudes de manera directa.

“La mujer agradeció el ofrecimiento realizado, aunque manifestó su decisión de continuar con la caminata emprendida y expresó su deseo de mantener dicho encuentro una vez que arribe a la ciudad de Salta”, remarca el comunicado del MPF.

La investigación se encuentra en curso y ya fueron requeridos con anterioridad los informes técnicos y médicos correspondientes, las historias clínicas y demás elementos de análisis, sin descartarse eventualmente la profundización de dichas evaluaciones científicas.

Por último, se le comunicó que actualmente se desarrollan diversas diligencias orientadas a la evaluación, alcance penal y esclarecimiento de los hechos denunciados, invitándola a su incorporación y control de la investigación.