Desesperado reclamo en el norte argentino
Salta: camina más de 500 kilómetros a pie para pedir justicia por la muerte de su hija de 15 años y su nieta
Mariana Aranda inició una marcha desde Tartagal hasta Salta capital tras no obtener respuestas por los fallecimientos ocurridos durante una cesárea. Ante el impacto del caso, el Ministerio Público Fiscal provincial la contactó en plena ruta para ofrecerle una reunión.
El Ministerio Público Fiscal de Salta se contactó con una mujer que lleva a cabo una caminata de más de 500 kilómetros con el objetivo de continuar con el reclamo de justicia por las muertes de su hija de 15 años y su nieta durante una cesárea.
Desde hace ocho meses Mariana Aranda reclama que su hija adolescente y su nieta recién nacida fallecieron en la clínica San Antonio tras la cesárea realizada. Al no obtener respuestas por parte de la Justicia y la propia institución médica, decidió iniciar una marcha a pie desde Tartagal hacia la ciudad de Salta.
En medio de la caminata, y por disposición del Procurador General de la Provincia, representantes del Ministerio Público Fiscal tomaron contacto con la mujer para transmitirle “la predisposición institucional de escuchar personalmente sus planteos y facilitar la escucha de sus peticiones de justicia”.
A su vez se la invitó a mantener una reunión con el equipo fiscal interviniente en las oficinas de Orán, a fin de brindarle información sobre el estado de avance de las actuaciones y recibir sus inquietudes de manera directa.
“La mujer agradeció el ofrecimiento realizado, aunque manifestó su decisión de continuar con la caminata emprendida y expresó su deseo de mantener dicho encuentro una vez que arribe a la ciudad de Salta”, remarca el comunicado del MPF.
La investigación se encuentra en curso y ya fueron requeridos con anterioridad los informes técnicos y médicos correspondientes, las historias clínicas y demás elementos de análisis, sin descartarse eventualmente la profundización de dichas evaluaciones científicas.
Por último, se le comunicó que actualmente se desarrollan diversas diligencias orientadas a la evaluación, alcance penal y esclarecimiento de los hechos denunciados, invitándola a su incorporación y control de la investigación.