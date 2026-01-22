Un conductor que manejaba alcoholizado atropelló a un hombre y a una nena e intentó escaparse. El hecho ocurrió este lunes en el barrio 20 de Junio, en la ciudad de Salta, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el automovilista embistió a las dos víctimas, que caminaban por la calle. A raíz del impacto, ambos sufrieron heridas y debieron ser asistidos por personal médico. Las imágenes captadas por una cámara vecinal muestran el momento exacto del choque y cómo el conductor continúa su marcha sin detenerse para auxiliarlos.

Tras el episodio, el hombre intentó escapar, pero fue localizado rápidamente por efectivos policiales que montaron un operativo en la zona. Minutos después de su arresto, se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo, lo que confirmó que conducía bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

Puede interesarte

En la audiencia realizada ante la Justicia, el acusado se negó a responder las preguntas formuladas por la Fiscalía. El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, lo imputó por el delito de lesiones leves culposas, en una investigación que busca establecer con precisión las circunstancias del hecho.

#Salta Atropelló a una nena de dos años, aceleró y escapó. Los vecinos y familiares le pedían que detenga el auto pero no le importó. De milagro sólo sufrió una fractura en un pie. Creen que el conductor (prófugo) había consumido estupefacientes. pic.twitter.com/AkbFx1Rx0G — Diego G (@gabrielediego) January 20, 2026

Además, el fiscal solicitó que el conductor permanezca detenido mientras avanza la causa, teniendo en cuenta la gravedad del episodio, el intento de fuga y el resultado positivo del test de alcoholemia.

Ahora será el Juzgado de Garantías el que deberá resolver si el acusado continúa privado de su libertad mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.