Roxana Guiravica, una joven de 28 años, fue encontrada muerta en una zona de monte cercana a un basural de San José de Metán, en Salta.

La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica por ahorcamiento, pero su familia cuestiona la hipótesis de suicidio y reclama que se esclarezca lo ocurrido.

El hallazgo se produjo el sábado, en las inmediaciones del relleno sanitario ubicado al norte de la ciudad.

Un día después, el Ministerio Público Fiscal de Salta difundió los resultados preliminares del examen forense y confirmó que la investigación continúa abierta.

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Qué reveló la autopsia

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, informó que la autopsia fue realizada en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), en la capital salteña.

Según el informe preliminar, la causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento. Los especialistas identificaron una lesión en el cuello compatible con ese mecanismo.

También encontraron tres lesiones cortantes superficiales en el antebrazo izquierdo, aunque determinaron que no tenían la gravedad suficiente para provocar la muerte.

La Fiscalía aclaró que las pericias continúan y que todavía deben esclarecerse las circunstancias del fallecimiento.

Los familiares realizaron la identificación formal de la joven y, una vez completados los procedimientos correspondientes, las autoridades dispusieron la entrega del cuerpo para su inhumación.

El reclamo de la familia: “No creo que se haya quitado la vida”

La hermana de Roxana, Cintia Rueda, expresó sus dudas sobre lo ocurrido y pidió que la Justicia profundice la investigación.

“No creo que se haya quitado la vida, alguien le hizo algo”, sostuvo en declaraciones a El Tribuno.

La mujer explicó que Roxana atravesaba problemas de consumo de drogas y que, por esa situación, solía ausentarse de su hogar durante varios días.

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La familia había perdido contacto con ella aproximadamente una semana antes del hallazgo, pero no había presentado una denuncia por desaparición porque esas ausencias eran habituales.

Uno de los principales cuestionamientos de sus allegados está relacionado con las condiciones en las que apareció el cuerpo, que fue encontrado en el suelo y llevaba varios días en el lugar.

Las sospechas expresadas por la familia no fueron confirmadas por la investigación judicial. Hasta el momento, la Fiscalía no informó pruebas que permitan establecer la participación de otra persona en la muerte.