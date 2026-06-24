Una joven niñera fue hallada muerta en la provincia de Salta luego de que su familia denunciara su desaparición días atrás y por el caso el hombre con el que mantenía una relación fue detenido.

Guadalupe Ramos tenía 20 años y había sido vista por última vez el domingo cuando fue a dejar a su casa al niño que cuidaba. Sin embargo, horas después dejó de responder llamadas y mensajes, por lo que el lunes por la tarde su padre realizó la denuncia.

Durante horas se vivieron momentos de incertidumbre, pero todo cambió este miércoles por la mañana cuando un familiar se acercó hasta la vivienda y halló a la joven fallecida en el fondo del domicilio en el que residía, en barrio Aeroparque.

Puede interesarte

De este modo, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, tomó intervención esta madrugada ante el reporte del hallazgo sin vida de Ramos.

Tras constituirse en el lugar, dispuso el trabajo de personal de Criminalística, de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para realizar la autopsia.

Puede interesarte

Como ocurre en estos casos, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, “debe aplicarse como regla la presunción de homicidio doloso”, lo que implica la activación de protocolos y medidas correspondientes.

Acerca del detenido, su arresto se concretó este miércoles, horas después del hallazgo del cuerpo. El sospechoso había comenzado una relación sentimental con la víctima hacía poco tiempo.