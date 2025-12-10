Una mujer de 32 años fue encontrada muerta en la localidad salteña de San Agustín y la Justicia investiga si fue víctima de un crimen.

La víctima, identificada como Silvina V., era agente del Servicio Penitenciario Provincial y madre de un adolescente de 13 años.

De acuerdo a la información obtenida, un vecino encontró a la joven colgada de un árbol en uno de los accesos al barrio. A pocos metros estaba su VW Gol, con la puerta del acompañante abierta y la música a alto volumen.

Silvina V. había asistido la noche anterior a una reunión en una casa del barrio Limache junto a su pareja, el hermano de esta y otras personas.

Desde que la noticia se conoció, los familiares advirtieron contradicciones en los testimonios de quienes compartieron la noche con ella ya que uno de los presentes aseguró que no había consumido alcohol. La pareja de la mujer sostuvo que la joven sí estaba ebria. También declaró que Silvina V. se retiró molesta, pero sin precisar la hora, y por último, lo llamativo es que no se llevó documentos, dinero, celular ni su carné de conducir.

Conforme a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hallazgo se produjo el domingo en las proximidades del barrio Santa María Nogales, cerca de la ruta 21.

En este contexto, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, ordenó que personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realice análisis y peritajes en la escena, al tiempo que se efectuó el traslado del cadáver al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la práctica de la autopsia.

Se trata de una damnificada de 32 años, precisó la funcionaria judicial, quien no descarta ninguna hipótesis al respecto.

A su vez, se sospecha que la causa del deceso sería asfixia por ahorcamiento aunque se encuentra bajo investigación, según indicaron.