La víctima había fallecido hace varios días en una casa del barrio Campo Caseros. La Fiscalía de Femicidios ordenó la detención de un hombre, mientras espera los resultados de los estudios forenses para determinar la causa de muerte.

Una mujer fue encontrada muerta en la ciudad de Salta y un hombre fue detenido por su presunta vinculación con el caso. El hallazgo ocurrió el viernes 13 de noviembre en una casa de la calle Junín al 100, en el barrio Campo Caseros, cerca de la plaza Alvarado.

El hallazgo ocurrió después de que vecinos de la zona alertaran al Sistema de Emergencias 911 por fuertes olores que provenían de una casa ubicada en calle Junín, entre Caseros y España.

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Cuando los policías entraron a la propiedad, encontraron el cuerpo de una mujer mayor de edad. La víctima fue identificada como María Celeste Osan.

A partir del procedimiento, intervino personal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y de la Unidad de Femicidios, que desplegaron distintas tareas para determinar las circunstancias de la muerte.

La detención se concretó este domingo luego de que la fiscal María Luján Sodero Calvet solicitara la medida a partir de los elementos reunidos durante la investigación.

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Personal de la Unidad UGAP, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), fue el encargado de cumplir la orden judicial.

Por el momento, las autoridades no informaron la identidad del detenido, qué vínculo tenía con la víctima ni cuál será la calificación penal de la causa.

Uno de los principales interrogantes de la investigación es cómo ocurrió el fallecimiento. En ese sentido, la Fiscalía solicitó estudios complementarios de autopsia.