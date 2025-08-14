Un fuerte operativo se desplegó en la tarde de este miércoles en barrio Morosini, al sudeste de la ciudad de Salta, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Graciela Mabel Burgos, de 52 años. El descubrimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Dinamarca al 400, a pocos metros del puente de calle Polonia, luego de que un llamado al sistema de emergencias 911 alertara sobre la presencia de una persona fallecida en el interior del inmueble.

La víctima faltaba a su hogar desde el pasado 4 de agosto, pero fue reportada como desaparecida por su familia el pasado 7 de agosto, cuando, según la denuncia presentada por un allegado, se ausentó de su domicilio sin informar adónde se dirigía y no volvió a establecer contacto. Desde entonces, su búsqueda fue difundida en redes sociales y medios locales, aportando su descripción física: contextura delgada, 1,78 metros de estatura, tez morena clara, ojos marrones y cabello largo.

El caso quedó a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien se trasladó al lugar acompañada por la auxiliar fiscal Clelia Poma. La funcionaria dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para realizar las pericias correspondientes en el domicilio y ordenó la participación de la Unidad de Investigación UGAP.

El cuerpo fue retirado y trasladado a la morgue para la realización de la autopsia con el fin de establecer las causas del fallecimiento.

Fuentes cercanas al caso señalaron que, de manera extraoficial, se investiga si el propietario del inmueble donde fue hallada la mujer tendría algún tipo de vínculo familiar con la víctima, aunque esta información no fue confirmada por la autoridad judicial. Tampoco se dieron a conocer por el momento precisiones oficiales sobre las circunstancias en las que Burgos llegó a esa vivienda ni el tiempo que llevaba allí sin vida.

La Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de que se trate de un femicidio.