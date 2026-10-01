Un grave accidente ocurrió en la localidad salteña de Cerrillos, donde un automóvil Renault 11 perdió el control y embistió a 13 personas que se encontraban sobre la vereda. El siniestro tuvo lugar sobre la avenida General Güemes, en el tramo urbano de la ruta nacional 68, una zona que registraba una importante circulación peatonal al momento del impacto.

#Salta TERRIBLE SINIESTRO VIAL EN CERRILLOS

Un hombre de 80 años, que conducía un Renault 11, embistió a 13 personas entre ellos 9 adultos y 4 menores que resultaron heridos.

El conductor del rodado se habría descompensado antes del siniestro. El test de alcoholemia dio negativo pic.twitter.com/TpF4Xt6dhd — Brian Leonel Argañaras (@leonel_arg) October 1, 2026

La comisaria María Estrada confirmó los detalles del hecho y precisó que el conductor del vehículo tiene 80 años. Según los resultados preliminares, el control de alcoholemia realizado al automovilista arrojó resultado negativo. “La comisaria María Estrada confirmó a Cadena 3 que el conductor tiene 80 años y que el control de alcoholemia arrojó resultado negativo”.

Como consecuencia del choque, nueve adultos y cuatro niños resultaron heridos. Un hombre debió ser trasladado de urgencia en código rojo debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que un menor fue derivado a un centro asistencial en código amarillo. Otras personas recibieron asistencia en el lugar por diversos golpes y crisis nerviosas.

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Si bien una de las hipótesis principales sugiere que el conductor podría haber sufrido una descompensación mientras manejaba, las causas exactas del siniestro permanecen bajo investigación. El operativo de asistencia contó con la participación de ambulancias y personal policial para atender a las víctimas en el lugar del hecho.