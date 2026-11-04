Fernando Villada murió tras recibir una herida que le afectó el corazón en una zona comercial de Pichanal. La autopsia reveló que no tenía lesiones defensivas y la Justicia busca esclarecer cómo ocurrió el ataque.

Un joven de 24 años fue asesinado de una puñalada en plena vía pública en la localidad de Pichanal, en el norte de Salta. Por el crimen, ocurrido el domingo 1° de noviembre, fue detenido un hombre de 37 años que está sospechado de haber participado en el ataque.

La víctima fue identificada como Fernando Miguel Villada. El episodio ocurrió pasadas las 14 en el sector conocido como El Cruce, una zona comercial y gastronómica ubicada cerca de la intersección de las rutas nacionales 34, 50 y 5.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el joven habría sido herido dentro de un local gastronómico cercano. Después salió hacia la calle, donde se desplomó. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, lo encontraron tendido en el suelo con una lesión provocada por un arma blanca.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Orán, donde se realizó la autopsia. El examen determinó que Villada murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una lesión cardíaca.

Además, los médicos forenses establecieron que el cuerpo no presentaba signos de defensa. Ese resultado será uno de los elementos que los investigadores deberán analizar para reconstruir la secuencia del ataque.

Villada era conocido en el sector de El Cruce, donde solía realizar distintas tareas para ganarse la vida. Según comentarios de vecinos difundidos en redes sociales, limpiaba los vidrios de los vehículos que circulaban por la zona y también colaboraba en la atención de mesas de algunos comercios gastronómicos.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán. Por disposición de la funcionaria, trabajaron en el lugar especialistas de Criminalística y de la Unidad de Investigación y Criminología del CIF.

Como resultado de las primeras diligencias, fue detenido un hombre de 37 años, señalado como sospechoso de haber participado en el homicidio. Su audiencia de imputación estaba prevista para las horas posteriores a su arresto.

Por el momento, no se informó oficialmente cuál habría sido el motivo de la agresión ni qué vínculo existía entre el acusado y la víctima.