Tiago Mendoza estaba sentado en una plaza cuando fue sorprendido por otro joven, que habría buscado quitarle el celular. Herido en la espalda, el chico logró llegar al hospital caminando, pero falleció antes de ser operado.

Un adolescente de 16 años murió tras ser apuñalado en la espalda por otro de 15 en un presunto intento de robo. El hecho ocurrió en la tarde del viernes en la Plaza Santa Marta de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.

Según informaron los medios locales, Tiago Maximiliano Mendoza estaba sentado en la plaza cuando fue sorprendido por otro adolescente, que presuntamente intentó robarle el celular.

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Después de un breve forcejeo, la víctima recibió un puntazo en la espalda que le atravesó un pulmón. Herido de gravedad, logró caminar hasta el Hospital San Vicente de Paul, ubicado a unos metros de la plaza. Los médicos lo atendieron rápidamente, pero murió antes de ser ingresado al quirófano.

Poco después, el agresor llegó al mismo hospital con una herida punzocortante en la mano. Inicialmente, declaró que había sido víctima de un intento de robo, pero las autoridades lo identificaron como el presunto asesino de Tiago y quedó detenido. Desde ese momento, quedó a disposición del Juzgado de Menores.

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La Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta se presentó en el lugar del crimen para realizar las pericias correspondientes y hablar con los testigos. También se pudo conocer que el instante en que Tiago Mendoza fue asaltado y apuñalado en la espalda quedó registrado por una cámara de seguridad y el material ya está en manos de las autoridades, informó Diario Salta.

La muerte de Tiago Mendoza conmocionó a la comunidad y causó mucha indignación debido a que el chico tenía una discapacidad.