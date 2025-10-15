Una médica llevó a juicio a dos cirujanos, Omar Andrés Ganino y Patricio Marcos Casazza, por mala praxis y violencia obstétrica que la dejó estéril.

A pesar de la gravedad de la situación, los profesionales continúan trabajando sin consecuencias debido a la prescripción de la causa.

El Tribunal Oral 5 determinó la responsabilidad penal de los imputados por impericia en su profesión.

Durante una cirugía programada por un embarazo ectópico en la trompa izquierda, extirparon innecesariamente la trompa de falopio y el ovario derecho de la paciente, Natalia Cecilia Gallardo.

Los jueces confirmaron que en ningún momento la vida de la paciente estuvo en riesgo y que la conducta de los médicos implicó un trato que deshumanizó a la paciente en su faceta reproductiva.

Sin embargo, el Tribunal declaró la acción penal como prescripta del delito de lesiones gravísimas culposas.