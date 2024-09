Daddy Yankee anunció su regreso a la Argentina. Esta vez no será con una propuesta como cantante, ya que en diciembre del año pasado dio a conocer que se retiraba de la música para dedicarse a predicar los evangelios.

Este martes, luego de celebrar su nominación Mejor canción urbana en los premios Grammy Latino por el tema “Bonita”, promocionó su próxima presentación en nuestro país.

Será el 24 de noviembre en el Estadio Chacarita Juniors en Buenos Aires que se presentará de la mano de la iglesia Manantial de bendiciones. “Llevando mi testimonio, llevando la palabra. Va a ser un gran día en el que saltaremos en nombre del Señor”, explicó el intérprete de “Gasolina” sobre el evento que traerá por primera vez a nuestro país.

Raymond Ayala (Daddy Yankee) visitará Buenos Aires el 24 de noviembre para llevar su testimonio en el Estadio Chacarita Juniors. EVENTO LIBRE Y GRATUITO.

Luego de las habladurías que lo acusaron de cobrar por sus prédicas, hizo la aclaración de que este evento en Buenos Aires será totalmente gratuito.

En su gira de despedida, Daddy Yankee había pasado por nuestro país y ofreció dos conciertos en el Estadio Vélez. En esta oportunidad, sus fans lo conocerán en su nueva carrera en la que dejó de lado el reggaetón y decidió abocarse completamente a la prédica tanto de los evangelios como de su experiencia personal.

Daddy Yankee desmintió las fake news sobre su tarea como predicador

Diferentes medios de comunicación, entre ellos el youtuber Adrián Fernández, expresaron recientemente que Daddy Yankee cobraría una cifra aproximada de más de 100 dólares por compartir su mensaje religioso.

Ante esta información, el músico no se quedó callado. “Esto es bien irracional. La gente sabe que a mí no me falta esto”, aseguró en una entrevista con Keropi Sánchez.

“La gente sabe que yo trabajé fuerte en el mundo, tuve éxito en el mundo, económicamente estoy bien. Pensé que era un chisme de pasillo”, explicó sobre la situación financiera de la que goza, pero sumó que muchas personas creyeron los rumores: “Hay gente necia”.

Y sostuvo: “Vengo a los evangelios por pasión y por las almas, por hacer el bien. Acabo de dejar oferta de millones y millones de dólares por venirle a Cristo”.