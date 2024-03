En palabras de “un portavoz” del que se ha hecho eco People, “Guillermo está centrado en el trabajo, no en las redes sociales”. La revista dedica el reportaje de portada de su último numero a esta etapa “convulsa” para la familia real británica.

Y es que en los últimos tres meses la situación se ha complicado para los Windsor por una acumulación problemas de salud que han afectado tanto al rey Carlos III como a Kate Middleton.

El soberano pasó por quirófano a mediados de enero para someterse a una operación de próstata que debía mantenerle en reposo apenas unos días.

No obstante, días después fue diagnosticado de cáncer (desde palacio se especificó que no uno de próstata) y se está sometiendo desde entonces al tratamiento pertinente. En esa misma época, Kate se sometió a una cirugía abdominal cuyo motivo aún no ha trascendido.

No obstante, este silencio sepulcral con el objetivo de proteger la intimidad de la princesa ha dado pie a numerosas teorías conspiratorias que se difundieron rápidamente por las redes sociales: de ahí la insistencia de Guillermo en subrayar que está mucho más centrado en sus compromisos institucionales que a los rumores en las redes sociales.

Teniendo en cuenta que, ahora que Camilla se ha tomado unos días de vacaciones, el peso de la corona recae totalmente sobre él.

“Isabel II solía decir que, para ser creída, tenía que ser vista”, señala la biógrafa de la realeza Sally Bedell Smith en la misma publicación. Y añade: “Todo el mundo se siente inquieto por tanta incertidumbre.

Y ahora mismo rodea demasiada incertidumbre a la monarquía británica. La monarquía ha de ser un ancla en tiempos difíciles, y es comprensible que haya cierta sensación de inestabilidad, por otro lado inevitable cuando tienes a dos figuras clave fuera de servicio", refiriéndose a Carlos III y a Kate.

Pero en las últimas horas se ha sumado una nueva incógnita a la situación: si bien desde un principio se ha sostenido desde palacio que la princesa de Gales retomaría su agenda después de Semana Santa, según las últimas novedades, el Ministerio de Defensa británico había anunciado que sería ella quien pase revista a las tropas en el desfile de Trooping The Colour, en el mes de junio, pero el palacio de Kensington parece haber forzado un giro de 180 grados al desmentirlo y dicha información ha dejado de aparecer en la página que vendía las entradas al esperado evento.

"Esto demuestra cómo la familia real ha pasado de tener demasiada gente a tener muy poca en un breve lapso de tiempo", concluye la experta Catherine Mayer.