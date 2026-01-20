La Policía de San Clemente del Tuyú detuvo a una pareja de delincuentes de 18 y 15 años por haber robado una moto.

Los jóvenes chocaron y destrozaron la vidriera de una estación de servicio al intentar escapar. Ocurrió en el marco del Operativo Verano Sol 2025/2026.

El impactante episodio tuvo lugar cuando un hombre que fue a vacacionar a la localidad balnearia, fue víctima de estos dos delincuentes que le robaron su moto Dominar 400cc, estacionada en el interior de la casa en la que se hospedaba.

Puede interesarte

Los efectivos fueron alertados de que el vehículo estaba circulando por la zona y desplegaron un operativo policial para dar con él. En ese contexto, localizaron su paradero en una estación de servicio ubicada entre las avenidas San Martín y Naval.

#Argentina 🚨 San Clemente

Robaron una moto, intentaron escapar de la policía y terminaron reventando el vidrio del Minishop de una Estación de Servicio. pic.twitter.com/Eop3OemSRx — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) January 19, 2026

Cuando los delincuentes advirtieron la presencia de los policías, intentaron huir a bordo de la moto. Perdieron el control y chocaron contra la vidriera de la estación de servicio, que estalló en pedazos.

Luego de levantarse rápidamente del piso tras el impacto, los jóvenes comenzaron a correr para darse a la fuga. Sin embargo, no tuvieron éxito: a pocos metros fueron detenidos por los oficiales.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron diversos elementos de valor para la investigación. Entre ellos, guantes y herramientas de mano.

Puede interesarte

El chico de 18 años permanece detenido en la dependencia policial, mientras que la adolescente de 15 fue notificada por el delito de encubrimiento pero fue liberada después de un rato.

Además, a raíz de las tareas investigativas, se logró establecer que los jóvenes tienen un amplio prontuario delictivo y estarían involucrados en otros robos que ocurrieron recientemente en la zona.

La moto fue devuelta a su propietario por disposición de la Justicia. En simultáneo, la investigación continúa avanzando bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal.