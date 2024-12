En la localidad bonaerense de San Fernando, un delincuente se hizo pasar por cliente para robar en una verdulería. La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad del comercio. En las imágenes se observa y escucha que el atacante le pidió un kilo de papas al verdulero, a quien luego agredió lanzándole gas pimienta en los ojos.

Héctor, la víctima, deberá usar lentes de sol para cuidar sus ojos, dado que el gas pimienta le generó quemaduras en la vista.

“Tenía un cuchillo, pero antes me pidió un kilo de papas. Pensé que era un cliente normal y no vi al otro ladrón (esperaba afuera de la verdulería) hasta que me mostraron el video. Y así como se ve en las imágenes me quemó la vista con el gas pimienta. Me cegó. Mis manos fueron a la cara y no tuve cómo defenderme ni reaccionar. Me empujó y me pidió que no gritara, porque yo pedí auxilio”, explicó Héctor, en diálogo con Arriba Argentinos.

El verdulero contó que permanece asustado y que el delincuente, al atacarlo con el cuchillo, lo obligó a mantenerse callado. “Se llevaron la recaudación del día y el celular. El tipo tiró el cuchillo y se fue. No los vi más. Salí para pedir ayuda, pero al tener la vista quemada no pude ver bien”.

“Soy re buena onda, atiendo a la gente con la mejor, y nunca me imaginé que iba a hacerse pasar como cliente. Me agarró desprevenido. La pasé mal, porque me tiró contra los cajones y me hizo dar vuelta en el piso, pegándome con patadas y amenazándome con el cuchillo. Me encerró en el baño y me dijo que no salga”, agregó Héctor.

“Prácticamente, mucho no se llevaron, solo lo del día. Tengo que ponerme gotas en los ojos y cuidármelos todo el tiempo. El médico me dijo que me podría haber dejado ciego. Apenas me tiraron el gas pimienta me puse agua, y eso me hizo mal. Estuve una hora así, con toda la cara hinchada. El picor que se siente es en toda la zona”, expresó.