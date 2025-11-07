Cuatro ladrones con barbijos y guantes se llevaron televisores y celulares. La camioneta en la que escaparon apareció, pero todos permanecen prófugos.

Un violento asalto a mano armada sacudió a un comercio en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes. El brutal robo se registró el pasado 4 de noviembre en un local ubicado en la Avenida San Martín al 2200.

Según la denuncia, cuatro delincuentes armados irrumpieron en el comercio y rápidamente redujeron al personal que se encontraba en el lugar. Para evitar dejar rastros, los asaltantes ingresaron al local utilizando guantes de látex y barbijos.

Una vez adentro, robaron cuatro televisores, los teléfonos celulares de los empleados y las boletas del comercio. En uno de los videos se ve que los ladrones le apuntaron a una nena que se encontraba jugando en el interior del local.

Tras el asalto, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado en el partido de Almirante Brown.

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) comenzó inmediatamente la investigación. Tras analizar las imágenes captadas por el Centro de Emergencias Quilmes, los efectivos lograron identificar la patente del vehículo utilizado para la huida.

Con ese dato crucial, se realizaron tareas de campo que permitieron a los investigadores localizar la camioneta en la intersección de las calles Cala y Rosa, en la localidad de Almirante Brown.

Al inspeccionar el rodado, los efectivos confirmaron que los grabados de los cristales coincidían con una patente sobre la cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado el mismo 4 de noviembre por la UFI Nº 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Como prueba irrefutable de la conexión con el asalto en Solano, en el interior del vehículo se encontraron boletas pertenecientes al comercio asaltado.

La investigación continúa abierta y la causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego”. La Justicia busca intensamente dar con el paradero de los cuatro delincuentes.