Desconocidos ingresaron al Club Granaderos de la localidad de Monje, en el departamento San Jerónimo, causaron destrozos y robaron varios elementos que estaban en depósito en la institución.

Además de la gravedad de lo sucedido, es la segunda vez en quince días que violentan las instalaciones del tradicional club de este pueblo ubicado al sureste del departamento.

Según se supo, en esta oportunidad los ladrones barretearon una puerta, entraron a un salón que tiene un depósito con herramientas. Robaron dos motoguadañas, una del club y otra de la persona que está encargada del mantenimiento, una marca Echo y la otra Omaha, además se llevaron un bidón con nafta, y cables varios del pilar de la luz y de otra garita, que es de la pileta, que comunica con un cable trifásico hacia la bomba que alimenta con agua a todo el club.

Robaron el cableado que se había comprado un rollo nuevo para hacer toda la instalación nueva y rompieron la parte eléctrica, forzando además varias puertas. El presidente de la entidad, Rafael Zuccali, hizo la denuncia correspondiente ante la Comisaría 5ª de Monje.

En redes sociales, el titular de Granaderos Sociedad Recreativa manifestó que “ya no hay más formas de parar todo esto que está pasando, a nosotros y a un montón de clubes de barrio que no tienen forma de subsistir” y contó que “hace 15 días estábamos en una fiesta que hicimos para recaudar, pagar los servicios, arreglar y comprar cosas para los chicos y grandes, y la gente que limpia los baños nos dijo que no había agua, en el medio de una fiesta… nos habían roto la caja trifásica de la bomba de los tanques” pero aclaró que “no se llevaron nada”.

Luego hicieron un beneficio, se pudo comprar nuevamente lo dañado, y este martes vieron que “nos llevaron una trifásica de color violeta que fue prestada por la Cooperativa de Monje, nos rompieron caja eléctrica, forzaron el portón de entrada de la parte de los asadores, ingresaron y se llevaron varias cosas”. Finalmente dijo que “si alguien sabe algo, cualquier dato, que nos avise a nosotros o a la policía”.