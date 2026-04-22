Un hombre de 78 años fue encontrado muerto este martes al mediodía en su casa de Pocito, en San Juan, y la Unidad Fiscal de Delitos Especiales confirmó que fue asesinado con violencia.

La víctima, identificada como José Y., presentaba signos de haber sido atacada y llevaba más de 48 horas fallecida. La Justicia descartó una muerte natural y recaratuló el caso como homicidio doloso tras los primeros peritajes.

El hallazgo ocurrió en una casa ubicada sobre Calle 12, a unos 50 metros de Alfonso XIII, cuando un amigo de la víctima encontró el cuerpo en la cocina. En un primer momento, no se descartaba una muerte natural, pero los estudios preliminares cambiaron el rumbo de la investigación.

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Según informaron fuentes judiciales, el caso fue recaratulado como homicidio doloso luego de constatar que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con una agresión. Las médicas determinaron que la muerte se produjo por golpes, aunque los elementos utilizados todavía no fueron establecidos.

Buscan reconstruir el ataque y dar con los autores

En la escena trabajaron efectivos de la UFI, personal de Criminalística y la Brigada de Delitos Especiales, bajo la órbita de la Comisaría 7ª. Los investigadores realizaron distintas pericias para relevar pruebas y avanzar en la causa.

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Con la nueva calificación, la fiscalía centra ahora sus esfuerzos en esclarecer cómo ocurrió el ataque y en identificar a los responsables. Desde el Ministerio Público indicaron que la investigación sigue en curso y que se ampliará la información a medida que avancen los análisis, incluida la autopsia.