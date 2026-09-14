Una joven que realizaba su formación como aspirante a Gendarmería Nacional fue encontrada muerta este domingo en una vivienda de Barreal, en San Juan, con múltiples signos de violencia y heridas provocadas por un objeto punzocortante. Su pareja, también vinculado a la formación de la fuerza y oriundo de Salta, quedó detenido como principal sospechoso, mientras la UFI Delitos Especiales investiga el caso bajo la hipótesis de un femicidio.

La víctima fue identificada como Camila Agustina Vechiarello, de 26 años y oriunda de Rosario, Santa Fe. Había llegado a San Juan para realizar su instrucción e intentar ingresar a Gendarmería Nacional.

La alerta ingresó alrededor de las 12.30 y motivó la intervención de efectivos de la Policía de San Juan y funcionarios judiciales.

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Cuando los investigadores llegaron al lugar encontraron a la víctima sin vida y constataron lesiones compatibles con golpes y heridas de arma blanca. Los primeros indicios permitieron establecer que se trataba de una muerte violenta y pusieron bajo la lupa a la pareja de la joven.

El hombre fue identificado como Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta. Se encontraba en el lugar cuando llegaron los efectivos y quedó a disposición de la Justicia durante el procedimiento.

Según una de las primeras reconstrucciones, habría manifestado intenciones de atentar contra su propia vida, por lo que las autoridades intervinieron para evitar que se provocara lesiones. Otros medios locales señalaron posteriormente que habría intentado quitarse la vida y que recibió asistencia médica.

Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial de la zona, donde permanece detenido mientras se intenta determinar qué participación tuvo en la muerte de la joven.

La situación procesal del sospechoso dependerá de las pruebas reunidas durante las próximas medidas judiciales.

En la casa trabajaron peritos del Complejo Científico Forense, bajo las directivas del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, con la coordinación de Roberto Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales.

Los especialistas levantaron rastros y secuestraron elementos que serán sometidos a análisis para intentar reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

El cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia que deberá establecer con precisión la causa de la muerte y aportar datos sobre la mecánica del ataque.

Hasta el momento, las pericias realizadas en la escena permitieron detectar múltiples signos de violencia, golpes y lesiones producidas por un elemento punzocortante, pero los resultados forenses serán determinantes para establecer cómo se produjo el fallecimiento.

La investigación avanzó sobre la hipótesis de un femicidio, mientras la Justicia analiza las evidencias recolectadas y busca determinar las responsabilidades.

Vecinos de Barreal se movilizaron este domingo por la noche para reclamar justicia por Camila Agustina Vechiarello, la aspirante a Gendarmería de 26 años encontrada muerta horas antes en esa localidad del departamento Calingasta.

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La concentración tuvo como uno de sus principales puntos de encuentro el Escuadrón 26 de Gendarmería Nacional, donde se reunieron vecinos conmocionados por el crimen. Desde allí, la marcha avanzó por distintas calles de Barreal.

El reclamo estuvo centrado en el pedido de justicia por Camila y en el esclarecimiento del caso, que es investigado por la UFI Delitos Especiales bajo la hipótesis de un femicidio.

La movilización se produjo pocas horas después de que trascendiera la muerte de la joven y mientras Carlos Gonzalo Riveros, su pareja y principal sospechoso, permanecía detenido a disposición de la Justicia.