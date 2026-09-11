El cuerpo de un hombre de alrededor de 65 años, identificado como José Sánchez fue hallado cerca de las 14.30 en inmediaciones de calle Díaz, entre 25 de Mayo y Centenario, en un canal de riego de Chimbas, San Juan. La Justicia investiga las circunstancias en las que terminó dentro del cauce.

El procedimiento comenzó luego de que se alertara sobre la presencia de un cuerpo flotando en el canal, en una zona cercana al Lote Hogar 11.

Efectivos de la Subcomisaria Cipolletti acudieron al lugar, preservaron la escena y dieron intervención a los equipos encargados de retirar el cadáver.

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Personal de Bomberos trabajó para sacar el cuerpo del cauce, que presentaba una importante acumulación de basura sobre sus márgenes.

De acuerdo con las primeras observaciones policiales, no se advirtieron lesiones visibles, aunque el estado de descomposición dificultó una evaluación precisa.

Por ese motivo, los investigadores todavía no pudieron establecer cómo murió Sánchez ni en qué circunstancias terminó dentro del canal.

Según fuentes vinculadas al caso, el hombre vivía en el barrio Parque Industrial y tendría familiares que viven cerca de la zona donde fue encontrado.

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Por el momento, tampoco se pudo precisar cuándo había sido visto por última vez por sus allegados.

Luego de las primeras actuaciones, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde será sometido a una autopsia.

El estudio forense buscará establecer la causa de la muerte y aportar elementos para determinar si Sánchez cayó accidentalmente al canal, sufrió un episodio previo o si existió alguna otra circunstancia.

Hasta el momento, no hay información oficial que permita sostener que se haya tratado de un hecho violento.