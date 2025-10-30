Una pareja de hermanos de la ciudad de San Justo están siendo investigados por estafar en casi 70 millones de pesos a miembros del círculo familiar de uno de los implicados. La causa trascendió la semana pasada, con las detenciones de un hombre de 30 años, identificado como Franco Leonel B. y su hermana menor Aldana Soledad B. (27)

Como consecuencia del avance de la causa, que está siendo investigada por el fiscal de Delitos Informáticos del MPA, Agustín Nigro, la Justicia ordenó este martes la prisión preventiva para el varón, en tanto que la mujer fue imputada este jueves, por el delito de “estafas reiteradas” en calidad de coautora y también atravesará el proceso tras las rejas.

La causa está a cargo del fiscal Agustín Nigro, de Delitos Informáticos. Foto: El Litoral

Según informó la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA), “al imputado se le atribuyó haberse apoderado de los datos biométricos de las víctimas –quienes son padre e hijo y viven en San Justo–, y haberlas defraudado por un total de 69.756.000 pesos”.

Asimismo, adelantó que “en el marco del mismo legajo penal también se investiga a una mujer” que resultó imputada por el mismo delito, ante el juez Pablo Spekuljak, quien le fijó la cautelar de máxima.

Datos biométricos

La medida privativa de la libertad contra Franco Leonel B. fue ordenada el martes por el juez de la IPP, Sergio Carraro, quien consideró acreditados los hechos y los riesgos procesales vigentes en esta etapa de la investigación.

Según informó el fiscal Nigro, “en el marco del mismo legajo penal se investiga como coautora de las defraudaciones a una hermana del hombre que transitará el proceso judicial en preventiva”.

El funcionario del MPA indicó que “a principios de este año, el imputado y su hermana se apropiaron ilegítimamente de los datos biométricos de dos hombres, quienes por entonces eran la pareja y el suegro de la mujer investigada”.

6 cuentas en 4 bancos

Nigro expuso que “entre febrero y marzo, los coautores simularon las identidades de las víctimas y engañaron a cuatro entidades bancarias en las que abrieron seis cuentas y contrataron productos financieros asociados”.

Los hechos se habrían producido entre febrero y marzo de este año. Foto: Agencia

Al respecto, especificó que “accedieron a tarjetas de crédito y préstamos que utilizaron para obtener rédito económico en detrimento de los titulares, quienes desconocían las solicitudes a su nombre”.

“Como resultado de las maniobras delictivas, el suegro de la mujer investigada y el hijo de él sufrieron perjuicios por 47.404.000 pesos y 22.352.000 pesos, respectivamente”, detalló el fiscal.