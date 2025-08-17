Un montacargas se desplomó desde un noveno piso de una edificación de calle San Carlos al 1000. Además de los fallecidos había un quinto operario en grave estado

Cuatro trabajadores murieron y un quinto resultó gravemente herido este domingo en un accidente laboral ocurrido en un edificio en construcción de la ciudad de San Lorenzo.

Según fuentes policiales, el hecho se produjo cerca del mediodía en un inmueble ubicado en San Carlos al 1000, entre San Juan y Rivadavia, cuando un montacargas se desplomó desde un noveno piso con cinco operarios en su interior.

De acuerdo a información que publicó el sitio SL24, el elevador tenía capacidad para cuatro personas, pero al momento del siniestro transportaba a cinco trabajadores. Todos habían llegado recientemente desde Buenos Aires y eran oriundos de Villa Ocampo, Santa Fe.

La sobrecarga sería uno de los factores que podría haber provocado la caída según publicó el medio regional.

Bomberos Zapadores, personal del Sies y efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar, aseguraron la zona y asistieron al sobreviviente que fue trasladado a un hospital con heridas de gravedad.