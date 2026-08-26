Un llamado al 911 durante este miércoles a la mañana alertó sobre la presencia de un cadáver dentro de una zanja cercana al peaje San Lorenzo sur, en el acceso a la autopista a Santa Fe. Según las primeras informaciones, sería de un hombre de unos 30 años y la principal hipótesis es que fue atacado a tiros por un chofer al que intentó asaltar. Trabaja en el lugar la Policía de Investigaciones

Este martes hallaron el cuerpo de un hombre baleado dentro de una zanja en inmediaciones del peaje sur mediante el que se accede a la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de San Lorenzo, y se investiga si recibió un disparo cuando quiso asaltar a un camionero que se encontraba estacionado en un playón.

Un llamado al 911 durante este martes a la mañana alertó sobre la presencia de un cadáver en un sector cercano a la cabina de peaje, ubicada cerca del cruce de la A012 con el acceso a la autopista a la capital provincial.

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Según la información preliminar brindada por el móvil de El Tres, el hombre que fue encontrado sin vida recibió un disparo en un glúteo. Tendría alrededor de 30 años y lo hallaron boca abajo dentro de una cuneta de la colectora.

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La principal hipótesis de los investigadores es que fue atacado a tiros por un camionero al que intentó robarle mientras se encontraba estacionado en el playón.

Trabaja la Policía de Investigaciones (PDI) junto al fiscal Javier Paz de San Lorenzo.