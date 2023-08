Brenda Giles recibió un tiro en la cara y quedó internada grave. El corte se levantó ante la promesa de 100 efectivos y 25 móviles.

Poco había pasado de las 18 de este viernes cuando Brenda Paola Giles se puso con su Renault Clio blanco a la cola de tres autos en el semáforo de Falucho y Bolivia, en la ciudad de San Lorenzo. Casi de inmediato sintió un golpe en la parte trasera de un auto color negro. Tratando de medir los daños se bajó y cuando se dirigía hacia el auto que la había chocado sintió un impacto de bala que le ingresó por el pómulo izquierdo y le salió por detrás de la oreja derecha.

Los vecinos dijeron que los agresores eran dos. Mientras Giles quedó tirada sobre el pavimento, su agresor hizo un segundo disparo contra otro vehículo en la mano contraria. Y posteriormente se subió al Clío blanco de Brenda, que horas después apareció en un camino rural de Ybarlucea tras una breve pero intensa persecución policial. La mujer, de 32 años, fue internada grave en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria al borde del shock hipovolémico. Le transfundieron seis unidades de sangre hasta que pudieron estabilizarla. Sobre el mediodía de este sábado Giles fue trasladada a un sanatorio céntrico de Rosario.

El ataque a balazos que puso al borde de la muerte a Brenda motivó un efecto inmediato en buena parte de la sociedad sanlorencina que se movilizó, con los taxistas y el intendente Leonardo Raimundo a la cabeza, hasta el kilómetro 22 de la autopista Rosario Santa Fe. Y comenzaron un corte desde aproximadamente las 21 en la mano hacia la capital provincial.

“Estamos pidiendo 100 efectivos policiales y 15 móviles. Una ciudad como San Lorenzo no puede tener sólo cuatro patrulleros para recorrer 22 barrios. ¿Sabe cuantos policías llegaron a San Lorenzo de los últimos 1.800 egresados del Isep (Instituto de Seguridad Pública)? Seis. Hace cuatro años que no tenemos binomios de caminantes, no tenemos motorizada en el Campo de La Gloria o en barrio Del Combate, hace dos años que la comisaría 7ª está acéfala, el destacamento norte está desmantelado y el sur, inoperante por falta de recursos”, indicó Raimundo, rodeado por su gabinete.

Tras 17 horas de corte, al lugar llegó para parlamentar con los manifestantes el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach. “El lunes el ministro de Seguridad Claudio Brilloni estará implementando los nuevos recursos. Vamos a incorporar móviles y recursos humanos en la ciudad de San Lorenzo”, explicó el ministro de la administración de Omar Perotti. Teniendo a un enjambre de medios se dio un tenso diálogo entre Raimundo y Corach en el que el intendente sanlorencino le espetó al ministro, con las constancias en manos, una serie de denuncias sobre puntos de venta de droga que realizaron en la comisaría 1ª, que funciona en la sede de la Unidad Regional XVII, y la Justicia Federal.

“Los últimos cinco búnkers derrumbados hace diez días en barrio Mitre y otro en calle Dorrego fueron por denuncias personales que hice”, dijo Raimundo. Ante los manifestantes, el secretario de Seguridad, Marcos Romero; y el secretario de Justicia, Eduardo Massot, firmaron un acta compromiso que a partir del lunes a la mañana en la ciudad de San Lorenzo habrá 100 policías y 25 móviles para patrullar la ciudad con lo que se levantó el corte alrededor de las 15.

¿Zona tranquila?

Falucho y Bolivia, en barrio Capitán Bermúdez de San Lorenzo, no se presenta ante los ojos del visitante como un sitio peligroso. Si bien los vecinos reconocen que se producen robos, ninguno de la magnitud del que le tocó protagonizar a Brenda Giles. En la esquina hay un semáforo y un pequeño centro comercial: un hotel de paso, un supermercado, una casa de venta de electrónica, una concesionaria de motos y un salón para eventos.

Cuando Brenda llegó, circulando hacia el centro de San Lorenzo, se topó con el semáforo en rojo y tres autos en fila. Estacionó y casi de inmediato sintió el golpe del auto que tenía atrás. Cuando bajó se desató sobre ella una violencia inusitada, al menos en las calles de San Lorenzo. “Yo escuché dos disparos. Uno, que le dio en la cara a la chica. Y otro contra un auto que estaba en la mano contraria y cuyo proyectil pegó en la persiana de la agencia de motos”, explicó una vecina.



“Vinieron y me pidieron un toallón porque la chica sangraba mucho. Ella siempre estuvo consciente. Estaba vestida con ropa de trabajo. Decía: «Tengo un agujero detrás de la oreja»”, recordó la residente de la cuadra. “Ella se bajó y recibió el impacto para robarle el auto. No era necesario el proyectil para llevárselo. Fue un intento de homicidio porque todos sabemos que un proyectil en la cabeza es un 95% de muerte. Le ingresó en el pómulo izquierdo y le salió detrás de la oreja. El proyectil le recorrió la cara”, aseguró Fabián Giles, padre de Brenda y taxista.

“Cuando mi hija llegó a la guardia del Hospital Eva Perón justo estaban los cirujanos y le pararon la hemorragia porque perdió casi los 5 litros de sangre que tenemos en el cuerpo. Se lo fueron reponiendo de un poco. Le pusieron seis unidades. Desde que ingresó está más que estable pero hay que esperar 72 horas críticas por el trauma”, indicó el papá de la víctima en medio del corte de ruta a la altura de La Ribera. Brenda fue trasladada al hospital Granaderos a Caballos de San Lorenzo y desde allí derivada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria donde inmediatamente fue intervenida quirúrgicamente para controlar la hemorragia que la puso al borde de shock hipovolémico. Según se explicó la bala ingresó lesionó la yugular lo que le provocó una rápida perdida de sangre.

Según contó Fabián, su hija Brenda cumplió 32 años el miércoles pasado. Es soltera sin hijos y una aficionada al fitness. Cuando fue atacada, le faltaban 15 cuadras para llegar a su casa en barrio Mitre tras una jornada de trabajo. “Luego de una charla con Fabián _padre de Brenda_, junto a la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, estuvimos en el sanatorio de la ciudad de Rosario donde finalmente quedó internada para conocer de primera mano el parte médico y ponernos a disposición de Susana, la abuela, quién estaba acompañando en el lugar”, explicó el ministro Corach, según un comunicado oficial emitido por el área de prensa del gobierno provincial.

Con Brenda tirada sobre el pavimento de Bolivia al 2600 los atacantes, que según los vecinos eran dos, se repartieron los autos. Uno siguió en el vehículo negro, que chocó a Brenda, y otro se subió al Clio blanco de la víctima. “Un muchacho que en moto estaba esperando el semáforo siguió al Clio. Contó que se fueron bordeando la vía (por Thompson y Juan Manuel de Rosas) hasta bulevar Urquiza. Y de allí hasta la autopista”, comentó una vecina. Un tramo de unas 30 cuadras.

Fuentes policiales indicaron que a partir del llamado al 911, dando cuenta de que una mujer había sido baleada en un robo, se generó un operativo cerrojo con persecución en el que participaron patrullas del Comando Radioeléctrico de Rosario y San Lorenzo. El auto apareció, sin ocupantes, en un camino rural que une Ybarlucea con Roldán. “Se encontraron todas las pertenencias de ella. Venía de trabajar. Paró en el semáforo y ahí la chocaron en forma intencional. Ella no tiene enemigos. Quizás fue el robo del vehículo, pero fue encontrado abandonado en un camino rural”, explicó el padre de la víctima.