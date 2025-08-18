El trágico accidente ocurrido en una obra en construcción de San Lorenzo sumó este lunes una nueva víctima. Desde el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria confirmaron el fallecimiento de Fernando Guerra, de 27 años, quien permanecía internado en estado crítico tras el desplome de un montacargas desde un noveno piso.

El obrero había sido trasladado de urgencia por el Sies con fractura de pelvis y graves lesiones en sus extremidades. Durante más de 24 horas estuvo en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo asistencia respiratoria mecánica, pero finalmente murió al mediodía. La caída del montacargas ya se había cobrado la vida de otros cuatro jóvenes trabajadores el domingo.

El edificio donde se encontraban trabajando los obreros. Foto: Gentileza.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Matías Ezequiel Aquino (30) y Lucas Agustín Palacio (25), oriundos de Florencia, y Alexis Ramón María Cettour (25) y Axel Maximiliano Vanwelle (25), de Hardy. Según informaron los Bomberos Zapadores, todos ellos eran operarios que se encontraban montando y ajustando el sistema del elevador en el momento del accidente.

De acuerdo al testimonio de los bomberos, el montacargas estaba diseñado para resistir hasta 2.500 kilos, mientras que el cable de acero podía soportar unas siete toneladas. La hipótesis inicial descarta un exceso de carga y apunta a una falla mecánica en los morsetos de sujeción del cable, lo que habría provocado el desprendimiento y la caída al vacío.

La investigación quedó a cargo del fiscal Leandro Lucente, quien dispuso la clausura de la obra y ordenó pericias técnicas para determinar las causas del siniestro. Además, se pidió la intervención del Gabinete Criminalístico de la PDI, la Municipalidad de San Lorenzo y organismos de control laboral, a fin de establecer las condiciones de seguridad en la obra y el grado de responsabilidad empresarial en la tragedia.