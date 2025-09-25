Un pasajero de un automóvil murió en San Lorenzo, cuando la conductora de un auto de alquiler intentó cruzar un paso a nivel y el coche terminó embestido por un tren carguero. En el vehículo viajaban otras tres personas, que no sufrieron heridas de gravedad, según las primeras informaciones sobre el siniestro que brindaron medios de esa localidad.

El accidente ocurrió en la tarde del jueves, en el paso a nivel de Berón de Estrada al 1400, entre Thompson e Islas Malvinas.

Estuvo involucrado un tren de la firma Nuevo Central Argentino (NCA), que se dirigía al puerto, y un Ford Focus blanco que circulaba de este a oeste con una conductora y cuatro pasajeros.

(Foto: Gentilezas)

Por motivos que se investigan, la chofer no advirtió la formación o aceleró para intentar cruzar antes que el convoy. El impacto fue fatal: un pasajero salió despedido por el parabrisas y murió en el acto. La víctima fatal fue identificada como Adalberto Orellano, de 54 años y con domicilio en Rosario.

El maquinista detuvo la marcha en cuanto pudo. Los demás pasajeros del Focus –dos mujeres y un hombre– resultaron ilesos.

El paso a nivel de Berón de Estrada al 1400, por donde circulan trenes de las líneas Mitre y Belgrano, no posee barreras, aunque el cruce ofrece visibilidad desde ambos lados, ya que los terrenos linderos a las vías están despejados.