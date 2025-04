La niña de dos días de vida está internada en la Maternidad Martin donde se recupera de una cirugía por una lastimadura provocada por un bisturí que los médicos apoyaron en la criatura apenas nació en el hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo. “No sabemos si hay que operarla otra vez y si va a tener movilidad”, lamentó su mamá

Una beba fue operada e internada en la Maternidad Martin de Rosario por una quemadura en una de sus piernas, ocasionada en medio de la cesárea a su madre, quien aseguró que médicos apoyaron instrumental caliente sobre el miembro de su hijita en el hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo. Según comentó, uno de los médicos que participó de la intervención señaló que se trató de un accidente y denunció que carecen de los insumos necesarios.

Diana es la mamá de Cloe, una bebita que nació el lunes pasado en el hospital de la vecina localidad, en el marco de una cesárea programada. “Cuando la sacan, la apoyan en una de mis piernas, tenía dos vueltas de cordón en el cuello”, comenzó su relato. “En ese momento empiezo a sentir olor a carne quemada y es que se habían olvidado el electrobisturí prendido sobre mis piernas lo que hace que le queme totalmente la piernita a ella apenas había nacido”, apuntó.

La pequeña fue derivada a la Maternidad municipal de Rosario mientras aumentaba la angustia de la mamá y su familia. “Llegamos el lunes a la tarde y me avisan que el cirujano estaba acá y que ella iba a entrar a una cirugía con anestesia total para la limpieza de la herida (le abarca casi todo el miembro superior). Entramos en crisis de llanto, teníamos terror”, manifestó.

Tras la intervención, Diana pudo ver a Cloe, pero sin tocarla. “Estaba en Neo entubada porque tuvieron que ponerle calmantes fuertes que le hacen que se relaje de más y necesite ayuda para respirar”, detalló.

Más allá de que la operación fue exitosa, la mujer teme por el porvenir de su nena. “Es muy probable que no sea la única cirugía, están viendo la posibilidad de ponerle injertos de piel en la pierna y luego una rehabilitación por la movilidad. La piel puede quedar tensa y se le complique mover la pierna. Es que es grande la herida y no es superficial”, explicó.

Consultada acerca de los responsables de la lesión, Diana indicó que la atendió el grupo médico del hospital sanlorecino. “El médico a cargo se acercó y me dijo que estaba demandando insumos y por eso tienen que reutilizar tantas veces entonces fallan (el bisturí es descartable). »Lo siento mucho, fue un accidente» me dijo, pero no dio explicaciones”, expresó.

La mujer compartió su dolor y el miedo por la salud de la pequeña Cloe. “Ahora ella está en neo, como en una cajita de cristal cerrada, no podemos tocarla. Puede respirar pero no puedo alimentarla. No puedo tener un contacto de mamá a hija, hay que verla detrás de un vidrio y es horrible”, clamó.