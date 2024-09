La localidad bonaerense de San Martín fue el escenario de una situación insólita: un policía de la Provincia se enfrentó en una pelea mano a mano con un presunto delincuente, que al parecer quería ingresar a un depósito judicial con la intención de robar. La escena fue filmada por un testigo y el video se viralizó rápidamente.

Fuentes policiales indicaron, el enfrentamiento ocurrió la noche del miércoles en la calle Maipú, entre Eva Perón y España. El objetivo del delincuente, al parecer, era entrar para robar motos y autopartes. Fueron los vecinos los que alertaron al 911 sobre un grupo de delincuentes que intentaba forzar la entrada del predio.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el operativo rápidamente se convirtió en una situación absurda, en la que uno de los policías comenzó a pelearse a trompadas con el delincuente. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, los vecinos de la zona confrontaron primero con los uniformados y fue en ese marco que la situación escaló hasta lo que se observa en la filmación

Puede interesarte

“Dale, Dale”, se escucha a alguien gritar de fondo en el video que ilustra este artículo. En las imágenes se observa cómo ambos, oficial y sospechoso, se ponen frente a frente y empiezan a lanzar golpes de puño y patadas.

En el registro, además, se ve otra escena casi tan insólita como la pelea en sí misma. Mientras el agente se pelea mano a mano con el ladrón, otra oficial que participaba del procedimiento -con una escopeta en mano- increpa a los testigos y opta por no interferir. La persona que filma le exige a la policía que no se meta y la filma en primer plano. “A mí no me venga a apurar, tomatelás”, increpa la efectiva, mientras le exhibía su arma.

Puede interesarte

De fondo, se ve también a otro uniformado que amaga con intervenir en la pelea, pero únicamente observa mientras se lanzan golpes de puño. “Se pararon de manos y el policía no se va a dejar pegar”, comentó una fuente al medio local SMN Noticias.

El video apenas dura 30 segundos. Según las fuentes, tras la breve pelea, la situación finalizó. Luego de una rápida intervención de la Fiscalía Número 1 de San Martín en la investigación, al igual que de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, no se tomó ningún temperamento contras los oficiales.