La víctima tenía un fuerte golpe en la cabeza y fue hallada por su hijo, que llamó desesperado al personal de seguridad al notar que no respondía.

Un trágico episodio se registró este sábado por la noche en la ciudad de San Martín de los Andes cuando un joven encontró muerto a su papá dentro de su auto en el barrio privado en el que residía.

El joven denunció haber encontrado a su padre, de 45 años, sin vida dentro de su auto y aseguró que tenía un fuerte golpe en la cabeza. Al notar que no respondía, llamó desesperado al personal de seguridad del predio, que alertó a la Policía.

Cuando efectivos policiales fueron al lugar, se sumaron al despliegue del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al hombre. Sin embargo, pese a los intentos de los médicos, declararon su fallecimiento pocos minutos después.

Desde la Policía se tomó el testimonio del personal de seguridad del barrio y se resguardó la escena con el fin de preservar todos los elementos que puedan resultar relevantes para la investigación.

Según los primeros datos difundidos por medios locales, la víctima presentaba un golpe visible en la cabeza, algo que mencionó su hijo al verlo, por lo que se abrió una investigación para determinar qué ocurrió. De todas maneras, la Policía trabaja con diversas hipótesis sobre lo que sucedió.

En las próximas horas se espera que se recaben más datos, si hubo presencia de testigos o si hay cámaras de seguridad en la zona. También se espera que le hagan la autopsia para conocer las causas de muerte.

La causa quedó en manos de las autoridades judiciales de San Martín de los Andes, que ordenaron la realización de pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y la intervención del personal de Criminalística.